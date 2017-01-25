Президент США Дональд Трамп, как ожидается, уже сегодня подпишет указы, предусматривающие временный запрет на въезд в страну основной массы беженцев и приостановку виз для граждан Сирии и шести других стран Ближнего Востока и Африки.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, готовится подписать ряд указов, касающихся беженцев и мигрантов из нескольких африканских и ближневосточных стран. Об этом, как пишут СМИ, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Конгрессе и Министерстве внутренней безопасности, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, распоряжения главы государства предполагают временный запрет на въезд в Соединенные Штаты беженцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Ограничение, как ожидается, будет распространяться и на некоторых граждан этих стран, уже имеющих визы.

Вероятно, представителей религиозных меньшинств, которые подвергаются на родине гонениям, запрет касаться не будет. Ограничения в отношении остальных беженцев и мигрантов будут действовать до тех пор, пока власти США не внедрят более жесткую систему для контроля иммигрантов.

«Это будет великая, прекрасная стена»

Агентство Associated Press уточняет, что 25 января Трамп намерен подписать указы об ужесточении пограничной безопасности, затем будут подписаны распоряжения в отношении беженцев.

Вместе с тем сам Трамп объявил о начале работ по сооружению стены на границе США и Мексики. «Для национальной безопасности завтра будет большой день. Среди всего прочего, мы построим стену!» — сообщил он на своей странице в твиттере.

Как сообщает русская служба Би-би-си, ожидается, что указ о строительстве стены президент подпишет ближе к вечеру.

Также ожидается, что Трамп обяжет те американские города, в которых обычно не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в поиске и депортации таких мигрантов.

Строительство стены протяженностью более 3 тысяч километров, борьба с нелегальной миграцией и ограничение доступа в США для некоторых мусульман входили в число предвыборных обещаний Трампа.

Наибольший резонанс вызвал предложенный им проект возведения стены на границе с Мексикой. Трамп обещал, что это будет «великая, прекрасная стена», а заплатить за ее строительство он заставит Мексику.

Эксперты утверждают, что Трамп в своих предвыборных заявлениях неправильно рассчитал стоимость такого сооружения, и фактически она обойдется значительно дороже, чем он обещал в своих речах.

Кроме того, власти Мексики еще до выборов и победы Трампа несколько раз прямо заявили, что, вопреки его обещаниям, не собираются оплачивать строительство стены на границе.

При этом проект неожиданно поддержали некоторые живущие в США мексиканцы. Они надеются, что на выполнение столь амбициозной задачи потребуется много рабочих, и готовы ими стать.

В настоящее время на протяжении практически всей границы Мексики с США уже существует внушительная стена. Она прерывается в основном в тех местах, где граница проходит по реке.