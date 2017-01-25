Во многих странах мира знаменитый марш, написанный Феликсом Мендельсоном Бартольди 25 января 1842 года, является символом и неотъемлемой частью церемонии бракосочетания. Однако в нашей стране данная свадебная мелодия с каждым годом пользуется все меньшим спросом, уступая свое лидирующее место национальным песням или музыкальным композициям с восточным колоритом. Об этом нам сообщили сотрудники Дома Бракосочетания города Душанбе.

Чаще всего брачующиеся предпочитают «идти под венец» под аккомпанемент национальной мелодии «Ёр Ёр», а в продолжении просят ставить музыкальные композиции группы «Шамс», Шабнами Сураё, а также популярную песню исполнителя Эльдара Долгатова «Голубка».

Предлагаем вам взглянуть на чарт-лист наиболее популярных музыкальных композиций, под которые предпочитают вступать в брак наши сограждане.

Группа «Шамс» «Арусу домод омад»

Нозияи Караматулло «Туй муборак»

Садриддини Наджмиддин «Шаб бахайр» (видео отсутствует)

Шабнами Сураё «Туёна»

Зикрулло Хакимов «Ха Баракалло»

Фарзонаи Хуршед «Не магу»

Наби Имомов «Туйхо муборак бодо»

Группа «Шамс» «Ба лолазор»

Анди «Арусаки»

Озодбек Назарбеков «Адо-адо»

Кроме того, все молодожены могут воспользоваться услугой заказа своей любимой мелодии, если ее нет в музыкальном архиве ЗАГСа или Дома бракосочетания, заранее обговорив этот момент с работниками учреждения.

К слову сказать, марш Мендельсона не является сугубо свадебной мелодией. К примеру, провожая войска на Русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: "На войну идут, как на свадьбу!", - заметил он, после чего официально назначил маршем этого полка свадебный опус Мендельсона.