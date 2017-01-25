В прошлом материале мы говорили о «скимминге», а сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и «Спитамен Банка» «Финансовая грамотность» мы поделимся с Вами некоторыми советами о том, как начать копить деньги.

«Деньги как вода», «куда уходят деньги», «ничего не купишь, а денег уже нет» - довольно часто мы слышим эти фразы от окружающих. Что делать, если траты становятся бесконечными, а накоплений практически нет? Многие считают, что копить можно только при больших доходах, когда заработная плата более чем достаточная и имеется дополнительный доход. Определенно, это миф. Деньги можно копить независимо от того, какая заработная плата. Советов о накоплении великое множество, но мы остановимся на некоторых правилах, которые помогут Вам накапливать и не ставить себя в жесткие рамки экономии.

Откладывайте 10% от заработной платы

Итак, в первую очередь не советуется тратить всю свою зарплату до последней копейки. В противном случае, вам придется занимать какую-то сумму денег у знакомых, затем возвращать, и этот порочный круг может затянуться надолго. Откладывайте 10% от заработной платы каждый месяц. Нельзя тратить больше чем зарабатываете. Вспомните слова классика, «Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов — это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе 20 фунтов 6 пенсов — это нищета» (Чарльз Диккенс).

Ведите учет своих расходов

Разработайте привычку записывать свои расходы и доходы. На первый взгляд, покажется, что это не нужно и сложно, однако это самая эффективная привычка. Советуется сделать список постоянных расходов – плата за коммунальные услуги, расходы на транспорт, телефонная сь, продукты. Как правило, сумма таких расходов фиксированная. Желательно откладывать эту сумму, чтобы увидеть, сколько вы в состоянии отложить на непредвиденные расходы. Статья непредвиденных расходов может быть разнообразной, например, вас пригласили на день рождения, куда без подарка явиться вы не можете. Именно поэтому очень важно – записывать все.

Отказывайтесь от лишних покупок

Просто и не мудрено – не покупайте лишних вещей. Именно, вещей, которые не предоставляют вам никакой практической надобности и ценности. Лишняя пара брюк, потому что их рекламировали по телевизору, не нужные безделушки для дома, которых у вас целая коробка - если вы подсчитаете, сколько у вас уходит в месяц на эти вещи, то окажется достаточно внушительная сумма. Случается так, что вы увидели вещь в магазине и не можете пройти мимо. Психологи утверждают, что если вам что-то понравилось – дайте себе время, чтобы оценить надобность этой вещи, и через пару-тройку дней вы поймете, что вещь вовсе не нужна, более того - даже забудете об ее существовании.

Мотивация

Не каждый второй понимает, зачем копить деньги, если деньги для того, чтобы тратить. На самом деле, психологи в помощь людям советуют мотивировать задачу накоплений. Например, вы мечтаете отправиться летом в путешествие. Для этого Вам необходима определенная сумма денег. Правильно будет подсчитать все расходы в планируемом отпуске, и рассчитать свои доходы так, чтобы была возможность за какое-то время накопить на отпуск. Можно открыть сберегательную карточку в банке, куда каждый месяц будет отсчитываться определенный процент вашей заработной платы.

На самом деле искусство накопления денег не приходит к человеку внезапно. Очень важно грамотно планировать свои денежные средства. Со временем вы начнете понимать, насколько важно копить, заглядывая вперед и обеспечивая надежное будущее себе и своим детям.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.