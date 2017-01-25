Дочь американского певца Майкла Джексона считает гибель отца преднамеренным убийством. 18-летняя Пэрис Джексон дала первое в своей жизни развернутое интервью изданию Rolling Stone.

«Отец часто намекал, что у него есть враги. Иногда это звучало как "однажды они все-таки убьют меня". Понимаю, что это кажется очередной конспирологической теорией, но все настоящие фанаты и все члены семьи знают, что это правда. Это была западня», — рассказала она.

Будучи спрошенной о том, почему она не борется за справедливое расследование инцидента, Джексон ответила: «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно».

Дочь певца также отвергла обвинения Джексона в педофилии. «Представьте, как ваш отец плачет перед вами, говоря, что мир ненавидит его за поступки, которые он не совершал. Для меня именно это имеет значение», — заявила она.

Музыкант умер в 2009 году, когда Пэрис было 11 лет. Джексону было 50 лет.

Майкл Джексон умер 29 июня в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти певца, как установило расследование, стала передозировка лекарственных препаратов, в том числе сильного седативного средства — пропофола.

Врач Джексона Конрад Мюррей, сделавший инъекцию, ставшую для певца смертельной, в 2011 году был признан виновным в непреднамеренном убийстве и приговорен к 4 годам тюрьмы.