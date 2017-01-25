Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что вуз занимает первое место в России как «кузница олигархов». Об этом он доложил на заседании попечительского совета МГУ, которое проводится 25 января под председательством президента России Владимира Путина.

Садовничий привел данные портала «Российское образование», где МГУ назван лидером по числу выпускников в правлении крупнейших компаний России, сообщает Интерфакс.

Ректор МГУ в очередной раз напомнил, что вуз занимает третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критериям успешности выпускников в рейтинге QS.

Садовничий рассказал, что в 2015 году МГУ окончили 10 тысяч студентов, в 2016 — 7 тысяч. "Они окончили МГУ и являются хорошими специалистами в своих областях и знаниях", — сказал он.

"Хорошие специалисты получаются из хороших студентов, а студенты — из школьников. Более полувека нашей университетской школе-интернату", — отметил ректор МГУ.

По его словам, среди выпускников только одной школы — 8 тысяч кандидатов наук, каждый четвёртый выпускник — кандидат. "Более 800 докторов наук эта школа приготовила, 5 академиков, известные представители деловых кругов и бизнеса окончили эту школу", — сказал он.

"Высокий уровень наших выпускников признан у нас в стране и за рубежом. По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов", — сказал ректор.

Ранее на встрече с Путиным Садовничий уже рассказывал о лидирующих позициях МГУ в международном рейтинге QS. При этом тогда он сказал, что вуз занял третье место по востребованности выпускников (Alumni outcomes).

По успешности выпускников (Employer reputation) МГУ занимает только 59-ю позицию в рейтинге. В общем рейтинге, где учитываются пять различных параметров, вуз оказался за пределами первой сотни.