В Душанбе завершился молодежный чемпионат города по шахматам, в котором юные шахматисты боролись за первое место в 8 возрастных категориях.

В соревнованиях шахматистов до 20 лет чемпионами столицы стали студент 1-го курса факультета фармацевтики Таджикского Национального университета Фирдавс Косимов и Мутриба Хотами.

Напомним, Мутриба в настоящее время принимает участие в международном конкурсе Miss Chess Eurasia 2017 на звание самой красивой шахматистки.

Среди молодежи до 18 лет первые места заняли ученик 11-го класса гимназии №53 Абутолиб Рахмониён и ученица выпускного класса школы №1 Мехрона Искандарова.

По словам генерального секретаря Федерации шахмат Таджикистана Ильхома Юнусова, в турнире приняли участие более 100 детей. Соревнования прошли в разных местах города.

Все шахматисты, занявшие 1-3-е места в своих возрастных категориях, получили путевки на молодежный чемпионат республики.

В своих возрастных категориях первыми шахматистами столицы стали:

Амонуллои Илхом и Марям Илхомзода (до 16 лет),

Мехриддин Шарифов и Амина Масхабова (до 14 лет),

Мехрбахш Кандаков и Сабрина Абророва (до 12 лет),

Джалолиддин Илхоми и Шукрона Зафари (до 10 лет),

Билол Киреев и Хамидаи Саидумар (до 8 лет),

Богдан Воскалович и Марям Ашурова (до 6 лет).