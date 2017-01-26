Налоговый комитет Таджикистана обязал выплатить дочернюю компанию «ВымпелКома» («Таком»), которая работает в Таджикистане под брендом Beeline Таджикистан, сумму в размере 354 млн. сомони (45 млн. долларов), сообщила «АП» менеджер по связям с общественностью Мария Веторази.

Фискальная сумма, выявленная со стороны Налогового комитета РТ в компании, составляет 354 млн сомони. Глава же налогового комитета Таджикистана на днях заявлял журналистам о штрафах в размере 151 млн. сомони в отношении «Таком».

«В 2016 году налоговые органы Таджикистана выдвинули неадекватные по размеру при снижающейся выручке на фоне экономических трудностей и несправедливые налоговые претензии к нам в общем объёме 45 млн. долларов», - отметила М. Веторази.

По ее словам, в итоге, с учетом обычных налогов и сборов, вся фискальная нагрузка на компанию в 2016 году составила порядка 73 млн. долларов, а общая выручка «Такома» - 68 млн. долларов.

«То есть, наша компания столкнулась с полным изъятием государством всего оборота, со значительным чистым убытком и без ресурсов для инвестиций. Мы не согласились с этими претензиями и оспариваем их в судебном порядке. Наша компания заинтересована в урегулировании ситуации, которая угрожает нашим инвестициям», - отмечает менеджер по связям с общественностью Beeline Таджикистан.

Компания напоминает, что группа «ВымпелКом» является крупным инвестором в Таджикистане: с 2005 г. почти 300 млн. долларов было инвестировано в экономику республики, а налогов и сборов выплачено на сумму более 280 млн. долларов.

Налоговое ведомство Таджикистана на пресс-конференции 20 января подтвердило информацию о налоговых претензиях к мобильным компаниям. Однако, председатель НК Нусратулло Давлатзода, отвечая на вопрос журналистов, опроверг все сообщения о том, что компанию Beeline обязали выплатить штрафы на сумму более 300 млн. сомони. В частности, относительно Beeline, Давлатзода отметил, было выявлено сокрытие налогов со стороны этой компании на сумму 151,3 млн. сомони.

По его словам, компания прошла через все инстанции суда, пытаясь оспорить претензии налогового ведомства. «Однако, решение во всех инстанциях были в пользу нашего бюджета», - сказал главный налоговик Таджикистана, добавив, что Beeline уже оплатил 80% от общего объема налоговых задолженностей и штрафов.

Тогда же Давлатзода назвал и другие компании, где налоговиками выявлено сокрытие налогов: в размере 155 млн. сомони со стороны оператора мобильной связи «МЛТ», работающего в Таджикистане под брендом «Мегафон», а также со стороны компании Tcell, оштрафованной на 155 млн сомони за «сокрытие налогов».