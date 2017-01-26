Рабочей группой, созданной из числа сотрудников милиции и специалистов энергосетей, в ходе проверки самовольного использования электричества были выявлены факты незаконного использования электроэнергии в жилых домах и точках обслуживания.

В частности, как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, ими было установлено, что гражданин Абдурахмон Бобохонов, 1956 года рождения, проживающий в Душанбе по проспекту Рудаки, произвольно протянув линию в свой жилой дом, в течение 7 лет незаконно использовал электроэнергию, «наворовав» таким образом 272 тысячи 160 кВт электроэнергии. Своими действиями он нанес значительный ущерб холдинговой компании «Барки Точик» на общую сумму 34 тысяч 292 сомони, отмечает МВД.

«Кроме того, душанбинец Джамшед Гуломов, 1968 года рождения, на рабочем месте – в столовой и лепешечном цехе по улице Косимова без лицензии и соответствующего договора холдинговой компании «Барки Точик» незаконно потреблял электроэнергию, и, тем самым, нанес существенный урон энергохолдингу в размере 18 тысяч 275 сомони», - отмечается в сообщении на сайте МВД.

В отношении подозреваемых собраны все необходимые материалы.

Проверки, проводимые правоохранительными органами и энергетиками в городе, продолжаются.