Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов, пишет Meduza со сылкой на Рейтер.

Второй указ, в частности, лишает федеральных грантов так называемые города-убежища, в которых нелегальных мигрантов не подвергают преследованию за нарушение миграционного законодательства.

В дальнейшем Трамп планирует подписать указы о 30-дневном запрете на выдачу виз гражданам стран, где мусульмане составляют большинство населения, а также заморозить на 120 дней программу приема беженцев из Сирии, пишет Associated Press со ссылкой на черновики указов.

Ранее в интервью ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется «в ближайшие месяцы». Он повторил, что за работы в той или иной форме заплатит Мексика.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из наиболее резонансных обещаний Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Трамп утверждает, что заставит Мексику заплатить за строительство. Власти Мексики отвергают эту возможность.