Уполномоченный по правам человека Таджикистана Зариф Ализода заявил, что известный таджикский адвокат Шухрат Кудратов не попадал под амнистию, объявленную в честь 25-летия независимости Таджикистана.

Зариф Ализода отметил, что Шухрат Кудратов был приговорен по двум статьям Уголовного кодекса – статье 320, ч.2 (Дача взятки) и 247 (Мошенничество) УК РТ.

«Однако, согласно последнему закону об амнистии, осужденные по статье за дачу взятки в Таджикистане, под амнистию не попали», - почеркнул Омбудсмен.

Между тем, как ранее заявляли родственники и адвокат Шухрата Кудратова, он должен был быть амнистирован и выйти на свободу до конца 2016 года.

Шухрат Кудратов был осужден в январе 2015 года на 9 лет. Он отбывает срок наказания в исправительном учреждении №3/4, расположенном в Душанбе. Позднее, 3 марта 2015 года, Верховный суд страны сократил срок его наказания на 5 лет и 4 месяца и постановил выплатить штраф в размере 87,6 тысяч сомони.

Шухрат Кудратов - один из адвокатов опального предпринимателя Зайда Саидова, который был осужден в Таджикистане к 26 годам заключения.

Министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод заявил вчера журналистам, инетресующимся судьбой Шухрата Кудратова, что ничего не может сказать относительно того, почему Шухрат Кудратов не вышел на свободу.

"В отношении какого количества лиц, находящихся под следствием или в суде, была применена амнистия я такими данными не располагаю. Обращайтесь в Верховный суд и Генеральную прокуратуру", - сказал министр журналистам.