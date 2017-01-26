Президент США Дональд Трамп назвал «отрезвляющим» момент передачи ему кодов от ядерного чемоданчика. Об этом он рассказал в интервью ABC News, сообщает РБК.



«Когда они рассказали, что он из себя представляет и о его разрушающей силе, — это очень отрезвляющий момент. Это очень, очень страшно, в некотором смысле», — сказал Трамп. При этом он отметил, что «уверен», что все сделает «правильно» и «хорошо» выполнит свою работу.



Во вторник, 24 января, конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить президенту первому применять ядерное оружие против других стран. Согласно документу, который был внесен в конгресс, президенту запрещается наносить ядерный удар до объявления войны конгрессом. Как отмечали авторы документа, этот вопрос актуален после вступления в должность президента Дональда Трампа, у которого есть право начать ядерную войну «в любой момент».



Как отметил Марки, Трамп сообщал, что рассмотрит вопрос о нанесении ядерного удара по террористам. Конгрессмен отметил, что такая политика президента «существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации».



Ядерный чемоданчик — специальный чемодан, который содержит приборы и информацию, позволяющие президенту США отдать приказ о применении ядерного оружия. Чемодан является мобильной точкой и используется в те моменты, когда глава государства находится вне командных пунктов. Содержимое и принцип действия являются государственной тайной.