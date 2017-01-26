В личном архиве известного фотографа Геннадия Ратушенко мы нашли снимок полувековой давности, на котором запечатлен усто Гафур из Истаравшана - уникальный мастер по изготовлению игрушек-свистулек с интересным названием «аджуба».

- Усто Гафур – один из моих любимых героев, - почувствовав мой интерес к личности человека, изображенного на фотографии с пиалой чая в руках и майнушкой (афганским скворцом, – ред.) на голове, оживился Геннадий Петрович. - Это интересная история. В начале 80-х, когда я работал фотокором АПН (Агентство печати Новости, – ред.), мы задумали проект, в котором хотели рассказать о народных ремесленниках Таджикистана. А самые искусные мастера, если вы не в курсе, живут в Ура-тюбе (нынешний Истаравшан), который является одним из крупнейших центров ремесла, в частности, по гончарству, резьбе по дереву, изготовлению национальных ножей и возделыванию кожи. Народные умельцы города славятся не только в республике, но и далеко за пределами Таджикистана. В Ура-тюбе я сделал серию фотоматериалов, которые рассказывали о художественных промыслах. И одним из таких мастеров гончарного искусства был знаменитый свистульник, член Союза художников республики Гафур Халилов.

Усто Гафур Геннадий Ратушенко

Аджуба – игрушки-обереги

Согласно историческим справочникам, самой древней игрушкой, сохранившейся до наших дней - керамическая. В этой связи большую известность получили таджикские национальные расписные игрушки-свистульки «хуштак», которых по-другому называют аджуба, а мастеров, изготавливающих их – аджубасозами. В старину аджубу готовили для каждого индивидуально, так как это был оберег. Наши предки верили в их магическую способность охранять от темных сил, защищать от дурного глаза и болезней. Их свистом, например, вызывали «воду милости» - весенний дождь - оби рахмат. Ею могли вызывать ветер, отпугнуть нечистую силу, поэтому их и назвали аджуба (от слова – аджиб – удивительное, диковинка). Чаще всего им придавали образ дракона.

Любопытно, что и с приходом ислама, аджуба продолжала выполнять свою роль домусульманского культа. Изготовление игрушек, как правило, было приурочено к празднику весеннего равноденствия Навруз - началу земледельческих работ, с ними связывались надежды на урожай, на жизнь без невзгод в будущем году.

Этот особый гончарный промысел, дошел и до наших дней. Народный мастер усто Гафур посвятил этому всю свою жизнь.

Cвитулька Усто Гафура Asia-Plus

«Я вложил в них свою душу»

Гафур Халилов родился в 1906 году в кишлаке Бафои Истаравшана. В десять лет остался сиротой и был взят в ученики усто Хидиром, который делал тандыры. О своем увлечении свистульками-оберегами, мастер Гафур рассказал в одной из публикаций советского периода: «По ночам мне снилось, что леплю каких-то странных зверей. Бывало, вскакивал ночью, чтобы вылепить их наяву, однако, не решался. Коран запрещает изображать людей и зверей - они ведь могут ожить. Мне было уже за шестьдесят, когда, наконец, появились мои драконы. Но когда я их лепил, я раскрашивал их в красный цвет. Это рана на теле дракона. Если он вдруг оживет, как утверждает Коран, то оживут и его раны, и тогда дракон умрет. Но я-то знаю, что мои звери не способны принести зло. Я вложил в них свою душу».

Усто изготавливал их, покрывая незатейливой росписью в виде мазков с подтеками на желто-коричневом фоне. Раньше он лепил крупные игрушки, сантиметров по двенадцать высотой, потом перешел на маленькие, удобные для детей. Среди тысяч вылепленных им фигурок нет двух одинаковых.

«Иногда глиняные звери Гафура Халилова легко узнаваемы, зоологически определимы, реальны. Но подчас они фантастичны: кентавр... человекобык... конь с двумя или тремя змеиными головами... крылатые четвероногие... Мастер порой сам не может сказать, кого он изобразил: «Так деды делали, и я так делаю! Действительно, многие мотивы его игрушек пришли из далекого прошлого…» - пишет Г. Блинов в журнале «Вокруг света» 1974 года.

Жаль, что уже к 70-х годам ХХ века керамические игрушки начали утрачивать свое первоначальное значение, превращаясь из символов, имевших в прошлом магическое значение, в декоративную пластику.

Свистулька Геннадий Ратушенко

«Это была постановка»

Вернемся к фотографии, о которой хотели рассказать. Геннадий Петрович рассказывает, что она была сделана в начале 80-х. Радушный, гостеприимный, к тому времени уже привыкший к многочисленным посетителям - художникам, искусствоведам, просто любителям народного искусства, приезжающим из самых дальних концов страны Советов, усто охотно встретил гостя.

- Я попал к нему в разгар знойного лета, как раз во время месяца Рамазан, - вспоминает Ратушенко. - И хотя усто Гафур держал рузу, все-таки не смог отказать гостю и мы сделали постановочную фотографию, где он будто пьет чай, держа пиалу в руке.

- А что за птица устроилась на его голове, она ручная? – спрашиваю его.

- Это так называемая майнушка – афганский скворец, самая наглая среди птиц, - улыбаясь, рассказывает собеседник, - Когда мы сидели за дастарханом, она подлетела и взяла кусочек лепешки в клюв, и вдруг я вспомнил ворону из басни Крылова: «Вороне Бог послал кусочек сыра…» Как-то сразу у нас получилось с помощью этой приманки – кусочка лепешки, усадить майну на тюбетейку усто Гафура и заснять это.

По словам Ратушенко, эта и другие фотографии мастера, а также изображения его игрушек были напечатаны в журнале «Soviet Life» в ноябре 1985 года и облетели почти весь мир, а также в других зарубежных и советских изданиях.

- Усто был одним из моих любимых образов настоящих ремесленников, и я включил его в серию своих АПНовских работ под названием «Город, в котором некогда скучать» об Истаравшане. Роста он невысокого, лицо доброе, умное, взгляд застенчивый. К сожалению, мой готовый фотоальбом об Истаравшане с рабочим названием «Город на перекрестке эпох», в котором собраны уникальные снимки, повествующие о культуре и национальных традициях таджикского народа до сих пор не изданы, так как я не нашел спонсора, который бы помог его издать, - с грустью говорит Геннадий Петрович.

Cвистулька Усто Гафура Asia-Plus

Династия свистульников

У меня на рабочем столе в редакции лежит дракончик - маленькая глиняная игрушка-свистулька, чуть больше спичечного коробка. Ее мне подарил в 2013 году, когда я была в командировке в Истаравшане, внук усто Гафура – Эргашбой, который продолжает семейную традицию.

Об удивительных игрушках-оберегах – аджуба написан материал в журнале «VIPzone».

- Я преподаю гончарное дело в колледже искусств Истаравшана. К сожалению, сегодня среди таджиков мало желающих заниматься народными промыслами, в то время, как китайцы специально приезжали к нам, чтобы получить мастер-класс. У нас же мастерство передалось от деда, и мы несмотря ни на что, будем изготавливать аджубу, чтобы не потерять наш родовой промысел, - рассказал мне мастер Эргашбой.Сегодня его сын – Шерали, уже сам мастер, передает свое искусство дочери.

В старину игрушечным промыслом занимались исключительно мужчины. Но мать Эргашбоя Гафурова - Муаззама, проработавшая в Художественном фонде республики более 40 лет, рассказала, что ее научил этому мастерству свекор.Сегодня она обучает промыслу своих внучатых невесток.

Фото на обложке журнала "Огонек" Геннадия Ратушенко

Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение. Сегодня изделия из глины семья Гафуровых обжигает, как и в старину, в специальных сооружениях округлой и овальной формы, похожих на тандур – хумдонах. Я посмотрела на эту печь сверху: изделия специально закладываются «каланчиками» - осколками битой посуды, чтобы сохранять при обжиге одинаковую температуру. «Раньше у нас были заказы, до 300-400 штук в месяц, мы расписывали их анилиновыми красками. А теперь много фабричных игрушек. Кому нужны раскрашенные свистульки? Только иногда, как сувенирную продукцию, их покупают туристы да трудовые мигранты, выезжающие в Россию», - сожалеет тетя Муаззама. А ведь лечебная глина, используемая для лепки игрушки, и доброта, вложенная руками мастера, снимает тревогу, стрессы, оберегает семью от дурного глаза и от темных сил.

К слову, недавно на странице Союза ремесленников в Фейсбуке были выставлены работы Эргашбоя Гафурова. Так хочется, чтобы игрушки-свистульки мастеров из Истаравшана можно было бы встретить в художественных салонах и сувенирных магазинах республики и за ее пределами, чтобы их узнали многие. Ведь глиняная свистулька – аджуба, не только произведение искусства, она приносит удачу. Я это уже точно знаю.