Василий старается не работать более 5 часов в день. Правда, бывали случаи, когда приходилось посидеть и больше 11 часов над одной татуировкой.

Давно прошли времена, когда татуировки перестали считаться меткой моряков и заключённых. Их наносят чтобы украсить тело, отметить какой-то важный период в жизни, выразить себя, подчеркнуть какую-то часть тела или, наоборот, скрыть шрамы. Мы узнали какие татуировки популярны в Таджикистане.

Среди таджикистанцев особым авторитетом и популярностью пользуется тату-мастер из Казахстана Василий Михайлов, который после первого знакомства с нашей страной три года назад, стабильно приезжает на тату-«гастроли» раз в несколько месяцев.

"Желающих нанести тату в Таджикистане предостаточно, - рассказывает мастер. - В основном, это девушки в возрасте от 25 до 40 лет, что является еще одним доказательством выносливости прекрасной половины человечества".

Он также отметил, что в большинстве своем клиенты из Таджикистана предпочитают делать татуировки в примитивном стиле «trump», которые вышли из моды еще в 90-е годы. Василий объясняет это тем, что вкус на татуировки в нашей стране еще не до конца сформировался, хотя есть и те, кто приходит с очень интересными заказами.

"Люди в вашей стране все еще боятся рассказать о себе, поэтому делают татуировки, не несущие глубокого смысла. Например, в Казахстане сейчас очень популярны графические работы с серьезной смысловой нагрузкой, а также тату в стиле «трэш полька» и «фотошоп стайл», - отметил Михайлов.