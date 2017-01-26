Единый коммуникационный центр (ЕКЦ), созданный при национальном операторе связи «Таджиктелеком», только за счет транзита международных звонков в среднем ежемесячно будет получать до 2,1 миллиона долларов.

С 1 января этого года мобильные операторы Таджикистана за каждую минуту входящего/исходящего международного звонка должны платить ЕКЦ по 15 дирамов. В прошлом году, с момента запуска ЕКЦ в ноябре, тариф ЕКЦ для сотовиков составлял 11 дирамов.

Установление определенной платы за услуги ЕКЦ для мобильных компаний в Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана обосновывают тем, что для функционирования этого Центра завезено дорогостоящее оборудование.

«В первую очередь, «Таджиктелекому» нужно покрыть расходы на покупку, доставку и установку этого оборудования. Кроме того, часть собранных средств будет направлена для дальнейшего поддержания жизнедеятельности Центра», - сказали «АП» в антимонопольном ведомстве.

В Службе не стали озвучивать конкретную стоимость завезенного для ЕКЦ оборудования, сказав лишь, что оно стоит очень дорого.

Повышение же тарифа ЕКЦ с 1 января этого года в антимонопольном ведомстве связывают с резким сокращением времени международных звонков в последние месяцы прошлого года.

«До этого длительность входящих и исходящих международных звонков в Таджикистан и из страны ежемесячно составляло примерно 158 миллионов минут. В декабре продолжительность звонков сократилась до 112 миллионов минут. Таким образом, после соответствующего обращения «Таджиктелекома» в наше ведомство стоимость услуг Центра для мобильных операторов по международным звонкам было повышена до 15 дирамов за минуту», - сказал источник.

Если исходить из декабрьских данных о длительности звонков, то сотовики в среднем ежемесячно за услуги ЕКЦ будут платить 16,8 миллионов сомони. По сегодняшнему курсу это составит чуть больше 2,1 миллиона долларов.

Пересмотр стоимости услуг ЕКЦ для мобильных компаний в сторону снижения в Антимонопольной службе допускают только после покрытия всех расходов на покупку оборудования для центра.

Согласно неофициальным данным, на закупку и установку оборудования ЕКЦ потрачено порядка 50 миллионов долларов. Если эти цифры соответствуют действительности, то мобильным оператором придется платить по 15 дирамов за минуту международных звонков как минимум два года.

Мобильные операторы в связи с установлением тарифа ЕКЦ на международные звонки в свою очередь повысили стоимость на каждую минуту звонка с 96 дирамов до 1,2 сомони.

В настоящее время Антимонопольная служба рассматривает тарифы на услуги ЕКЦ интернет-провайдерам.

Отметим, что ЕКЦ создано постановлением правительства страны в январе прошлого года, а фактически заработал в ноябре. Через этот Центр должны проходить международные мобильные звонки и интернет-трафик всех операторов и провайдеров.

Целью создания такой структуры называется «обеспечение национальной и информационной безопасности», а также возможность держать под контролем «серый трафик» и телефонные разговоры.

Между тем, некоторые эксперты полагают, что под видом создания ЕКЦ идет монополизация рынка услуг связи, которая в конечном итоге приведет к снижению качества и тотальному контролю за деятельности операторов и провайдеров страны.

«Центр создан в коммерческих интересах, а не для обеспечения национальной и информационной безопасности, как об этом заявляют в Службе связи», - сказал «АП» председатель Ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев.

Он отметил, что все операторы мобильной связи и до создания этого Центра имели тесное сотрудничество с силовиками, располагали специальное оборудование, существовал определенный доступ силовиков.

По мнению Иркаева, данное бремя, в конечном счете, ляжет на плечи абонентов. «Растет себестоимость международной связи, соответственно мобильные операторы в свою очередь вынуждены повысить тарифы», - сказал он.

В сотовых компаниях не исключают дальнейшее подорожание своих услуг для абонентов вследствие повышение тарифов. «Это в итоге может привести к снижению потребления услуг абонентами и далее к снижению доходов компаний. В результате, все это приведет к сокращению капитальных затрат и снижению рабочих мест как в компаниях», - заключил представитель одного из операторов связи.