Авиакомпаниям Таджикистана в прошлом году удалось добиться снижения стоимости авиатоплива в аэропортах страны на 17%.

В антимонопольное ведомство в прошлом году поступили обращения от правительства страны и авиакомпаний относительно пересмотра цен на авиационный керосин в отечественных аэропортах, сообщил начальник Антимонопольной службы при правительстве РТ Саъди Кодирзода 26 января на пресс-конференции в Душанбе.

«В результате, цены были снижены с 1 тыс. 350 долларов до 1 тыс. 120 долларов за тонну», - сказал он.

Кодирзода отметил, что в предыдущие годы каждая тонна топлива в таджикских аэропортах обходилась авиакомпаниям до 1,4 тыс. долларов и даже больше.

При этом, в антимонопольном ведомстве рекомендуют не забывать, что Таджикистан экспортирует авиатопливо из других стран. «Соответственно, его стоимость тесно связана с ценообразованием в странах-экспортерах», - сказал начальник Службы.

Кроме того, отметил Кодирзода, компании-поставщики несут определенные расходы на доставку авиационного керосина и уплату акцизов в Таджикистане.

«В любом случае, мы будет отслеживать данный вопрос, и, по возможности, пересмотрим цены в будущем», - заключил он.

Отметим, что исключительное право обеспечения воздушных судов топливом в аэропортах Таджикистана имеет ОАО «Топливозаправочная компания». Ранее данная компания, находясь в составе государственного авиаперевозчика «Таджик Эйр», занималась только заправкой в аэропортах. Топливо же в республику доставлялось другими отечественными и зарубежными компаниями. После реструктуризации «Таджик Эйр» была создана независимая от госавиаперевозчика структура - ОАО «Топливозаправочная компания» (ТЗК). За последние годы ТЗК получила право на поставку авиатоплива в республику.

Так, согласно статистическим данным, в 2015 году на ТЗК приходилось около 75% от общего объема поставленного в республику реактивного топлива. В прошлом же году импорт данного вида топлива осуществлялся только этой компанией.

Данная компания, в основном, приобретает керосин у российских нефтеперерабатывающих заводов. Импорт топлива в рамках индикативного баланса России для Таджикистана осуществляется по нулевой ставке: то есть, не уплачиваются таможенные пошлины при пересечении топлива российской границы.

Между тем, снижение цен на авиационный керосин в аэропортах республики способствовало незначительному уменьшению стоимости перелетов. Так, согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, цены на авиабилеты в Таджикистане в прошлом году снизились на 11,4%.