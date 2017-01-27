В ходе антитеррористической операции против радикальных исламистов в Вене и Граце были задержаны восемь человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой Reuters. По информации агентства, в операции приняли участие около 800 силовиков.

В Вене и Граце полиция обыскала несколько десятков квартир. Проверки проводились в связи с тем, что там могли находиться подозреваемые в участии в террористической организации «Исламское государство». Операция была направлена, прежде всего, против выходцев из бывшей Югославии, которых подозревают в организации террористической ячейки на территории Австрии. Сообщается, что сегодняшние антитеррористические мероприятия не были связаны с задержанием на прошлой неделе террориста, который, по версии следствия, планировал нападение в Вене.

В ноябре Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что с начала 2011 года по 1 июля 2016 года в стране были установлены личности 287 радикальных исламистов, 40% из них прибыли в Австрию под видом мигрантов.