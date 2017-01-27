Впервые члены «Клуба молодых предпринимателей» (КМП) посетили филиал ОАО «Банк Эсхата» в районе Шохмансур и ознакомились с жизнедеятельностью банка. Основная цель их визита состояла в повышении финансовой грамотности, а также в укреплении доверия к банкам и банковской деятельности.

Ответственные сотрудники филиала с удовольствием приняли членов клуба – молодых и перспективных ребят и девушек, провели экскурсию по филиалу, ознакомили гостей с деятельностью каждого отдела.

После экскурсии гости были приглашены в один ин рабочих кабинетов филиала, где для них была показана презентация, посвященная деятельности Банка Эсхата. Основной акцент был поставлен на финансовую грамотность, которому придается особое значение в последние годы и которой Банк Эсхата посвящает одно из направлений в своей деятельности.

Вторая часть встречи была посвящена диалогу, в процессе которого члены «Клуба молодых предпринимателей» смогли получить ответы на свои вопросы.

Как отметила одна из членов клуба, девушка по имени Азиза: «Нам приятно, что сотрудники одного из крупнейших банков страны пригласили нас в свой офис, где мы не только смогли вникнуть в деятельность банка и увидеть ежедневный процесс работы своими глазами, но и смогли получить для себя ценную информацию о том, как стать финансово грамотным человеком и начать свой бизнес. Благодарим Банк Эсхата».

Необходимо отметить, что КМП - это объединение молодых, созидательных, активных, способных, целеустремленных, продвинутых единомышленников.

Клуб нацелен на взаимодействие компаний и предпринимателей, бизнес-тренеров, экспертов, наставников и инвесторов, которые готовы делиться своими идеями, наработками и связями, чтобы создавать взаимовыгодное партнерство, для кардинального улучшения условий предпринимательской деятельности и развития экономики в Республике Таджикистан в целом на местном и международном уровнях.

Клуб создан при Комитете по делам молодёжи, спорта и туризма Республики Таджикистан, которым руководит молодой директор Дилшод Джураев.

Содействие «Клубу молодых предпринимателей» в 2017 году является своевременным и актуальным, так как 2017 года объявлен как «Год молодёжи».