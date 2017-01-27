С инаугурации Дональда Трампа прошло меньше недели, но 45-й президент уже успел принять целую серию указов — в первую очередь, связанных с его предвыборными обещаниями и с наследием предыдущего президента — Барака Обамы. «Медуза» перечисляет главное, что сделал Трамп с 21 января.

Издал указы об отмене реформы здравоохранения (Obamacare) и выходе из транстихоокеанского партнерства, ввел запрет на финансирование зарубежных организаций, занимающихся продвижением абортов, санкционировал строительство трубопровода в Дакоте, заморозил найм новых сотрудников в федеральные учреждения, подписал постановлениео начале строительства стены на границе с Мексикой; СМИ сообщили о еще трех готовящихся указах — о сокращении финансирования ООН, об ограничении иммиграции из Сирии и других стран и о возобновлении программы секретных тюрем ЦРУ (существование этого указа в Белом доме опровергли).