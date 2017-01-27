Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне доводит до сведения граждан и гостей республики, что 28-30 января на территории республики, по данным синоптиков, ожидаются осадки, в отдельных районах – обильные. В горных районах страны ожидается мокрый снег, отложение мокрого снега, сильный ветер 15-20 м/с, а на перевалах туман.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта и на автодороге Душанбе-Худжанд ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления/ отмечает пресс-служба ведомства.

КЧС обращается к населению по мере возможности воздержатся от поездок через уязвимые участки и опасные зоны в эти дни, а также от сбора дров и охоты.

КЧС рекомендует: обеспечить транспортные средства необходимым оборудованием для движения в условиях снегопада и гололедицы, соблюдать правила дорожного движения, на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Комитет призывает граждан быть бдительными при движении по улицам от риска поломки деревьев, обрыва высоковольтных линий электропередач.

С целью недопущения гибели и безопасности граждан, снижения материального ущерба издана телефонограмма КЧС и доведена до соответствующих служб, Штабам по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне районов, городов и областей, подчеркнуто в сообщении.