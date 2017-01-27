Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил, что в нижней палате российского парламента разработали новую схему обеспечения депутатов транспортом во время поездок в регионы, передает РБК.

По словам Лебедева, в настоящее время с аппаратом Думы и Минфином обсуждается возможность монетизации права депутатов на пользование транспортом во время работы в регионе за счет бюджетных средств: ««Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь — на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину».

По действующей сейчас схеме предоставлять машину депутату должна администрация региона, в который парламентарий прибыл по служебным делам. Затем счет на транспортные издержки выставляют Госдуме. Однако депутаты жалуются, что в регионах им дают машины только в региональную неделю – раз в месяц, хотя необходимость посещать регионы возникает гораздо чаще.

В конце осенней парламентской сессии депутаты попросили президента РФ Владимира Путина в дополнение к обычно выделяемым в год 100-110 млн рублей выделить еще 215 млн рублей. Если эта сумма будет одобрена, при делении на 450 членов нижней палаты парламента ежегодные расходы на транспорт составят 700 тысяч рублей на человека, подсчитал РБК.