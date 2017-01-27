В рамках подготовки к новому футбольному сезону чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» 23 января провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

На этот раз соперником команды Мухсина Мухаммадиева стал клуб «Пандурий», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Встреча, проходившая в равной борьбе, завершилась минимальной победой румынского клуба – 1:0. Судьбу матча решил единственный мяч, забитый на 33-й минуте. Отличился форвард Драгош Фиртулеску, сообщает официальный сайт ФФТ.

Для «Истиклола» это был третий спарринг на сборе в Турции. Ранее душанбинские футболисты провели контрольные матчи с азербайджанским «Интером» (1:2) и казахстанским «Кайсаром» (1:3).

Свой четвертый, заключительный спарринг на сборе в Анталии «Истиклол» проведет в понедельник, 30 января, против клуба «Енисей» (Красноярск), выступающего в первом дивизионе России.