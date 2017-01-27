Первый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу, заявили в Кремле. Ранее эту же дату называл телеканал CNN, отмечает РБК.

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Ранее о том, что беседа может состояться уже завтра, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.



«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.



Официально Белый дом пока не комментировал данную информацию.



В среду, 25 января, Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не могут назвать дату возможного разговора лидеров двух стран. Он отмечал, что этот вопрос находится на стадии согласования. Песков также указывал, что в Москве не намерены форсировать переговоры Путина с Трампом. «Там все должно устаканиться», — объяснял он.



Относительно личной встречи Трампа и Путина Песков говорил, что она вряд ли состоится в ближайшее время, в том числе в ближайшие недели. «Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — заявил представитель Кремля в интервью ​Би-би-си 21 января. Он отмечал, что Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, «в первую очередь занят американскими делами».



Путин и Трамп беседовали по телефону 14 ноября 2016 года. Тогда российский лидер позвонил республиканцу, чтобы поздравить его с победой на выборах. В Кремле отмечали, что Путин пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и отметил готовность «выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».