АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28-29 ЯНВАРЯ 2017
- 30 января состоится пресс-конференция по итогам 2016 года в министерстве транспорта РТ. Начало в 11:00 в здании ведомства. В тот же день проведет встречу с журналистами Комитет по языку и терминологии. Начало в 9:00 в Республиканском пресс-центре. В Госкомитете по инвестициям и государственному имуществу встретятся с журналистами в 14:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ЯНВАРЯ
1820 – Русскими учеными открыта Антарктида.
1930 – Основана газета на узбекском языке «Кизил Тожикистон» (ныне «Халк Овози»).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ЯНВАРЯ
1932 - ЦИК и Совнарком Таджикской ССР приняли постановление об образовании Комитета по радиовещанию.
1932- Указом президиума ЦИК ТССР образован район Хисор
1956 – в Сталинабаде открылся первый в республике кинотеатр документальных фильмов «Хроника»
2007 - В ходе спецоперации на территории Исфаринского района обнаружен заминированный подземный бункер.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ЯНВАРЯ
1914 - Родился русскоязычный поэт Таджикистана Павел Зорин.
1956 – Родился журналист и государственный деятель Олим Салимзода.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ЯНВАРЯ
1933 – Родился известный таджикский врач-уролог профессор Аслиддин Осими.
1955 – Родилась известная таджикская спортсменка, чемпионка мира по стрельбе из лука Зебуниссо Рустамова.
1962 – Родился журналист Аваз Юлдашев.
1978 – Родился журналист Хайрулло Мирсаидов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -3+2.
По Хатлонской области – Облачно, в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 1-6 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, снег, по Западу ГБАО местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО: ночью 3-8 мороза, днем -2+3, по Востоку ГБАО ночью 16-21 мороза, в Булункуле до 25 мороза, днем 5-10 мороза.
По Районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 4-6 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, в горах ночью 2-7 мороза.
По Хатлонской области – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, в предгорьях ночью -3+2 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно. Дождь, снег местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО: ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по Востоку ГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20 мороза, днем 5-10 мороза.
По Районам республиканского подчинения – Облачно, в отдельных районах осадки (дождь, снег), Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.
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