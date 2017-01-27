Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам.

«Действительно, президент совершит несколько поездок. Будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке, и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время», — сказал Песков, добавив, что о дате визита будет сообщено позже, после согласования с Душанбе.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов, находясь, в Душанбе, сообщил, что президент РФ собирается посетить Таджикистан.