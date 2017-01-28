Возможность отмены санкций, введенных в отношении России из-за ее роли в украинском кризисе, рассматривается. Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews, отвечая на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, пишут СМИ.

Ранее 27 января несколько американских журналистов сообщили в соцсетях со ссылкой на источники, что администрация Трампа подготовила законопроект о сняти санкций с России.

Со ссылкой на неназванные источники журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье написали, что Дональд Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. Официального подтверждения этой информации нет.

В обоих сообщениях речь идет только о составлении указа, но не о готовности его подписать или сроках отмены санкций. Потье также отмечает, что на 28 января у Трампа запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на Кремль прошла информация, что завтра, 28 января, должен состояться первый после вступления Трампа в должность президента США его разговор с Владимиром Путиным.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в ближайшее время может поговорить с Путиным.

"Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", - сказал Трамп. Он заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам. "Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы подготовленном проекте снятия санкций, заявил, что в Кремле не знают, насколько эта информация соответствует действительности, пишет Интерфакс.