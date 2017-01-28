Торжественное открытие представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Таджикистане состоялось в столице 27 января с участием первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Мероприятие прошло в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов, перерезав ленту, официально открыл представительство Российского центра в Таджикистане. Он отметил, что в целом торгово-экономические отношения между Россией и Таджикистаном развиваются позитивно. Вместе с тем, указал российский вице-премьер и на некоторое сокращение торгово-экономических отношений между странами.

"Уверен, что открытие представительства Российского экспортного центра в Душанбе будет содействовать увеличению торгового оборота между Россией и Таджикистаном",/ - подчеркнул вице-премьер России.

Игорь Шувалов на открытии представительства Российского экспортного центра в Душанбе Asia-Plus

Игорь Шувалов поинтересовался условиями работы нового российского представительства, и задал вопрос руководителю душанбинского офиса РЭЦ Дмитрию Прохоренко:

- Вы не из Таджикистана?

- Нет, я из России, но нахожусь в Душанбе уже три с половиной года, - ответил Прохоренко. - Я работал здесь, экспортировал российские товары в Таджикистан.

- Вы намереваетесь здесь жить дальше? Семья тоже здесь? – спросил вице-премьер РФ.

Прохоренко ответил утвердительно:

"Да. Здесь хороший климат, страна гостеприимная. У нас достаточно много проектов по поддержке экспорта в Таджикистан российских товаров", - ответил глава РЭЦ в Таджикистане.

Сотрудники РЭЦ ознакомили Шувалова с рабочими кабинетами. Российский экспортный центр расположен на 5 этаже бизнес-центра "Созидание".

Шувалов заметил, что помещение, отведённое под офис, маленькое: всего три-четыре рабочих кабинета. Но остался удовлетворенным: «Большего и не надо. Меньше помещений - меньше расходов», - заметил он.

Он дал поручение Прохоренко:

"Ваша задача - чтобы все зарабатывали, как россияне, так и таджикистанцы. Надо, чтобы деньги были", - добавил Игорь Шувалов.

Глава офиса РЭЦ в Таджикистане Дмитрий Прохоренко заметил, что представительство нацелено на продвижение российских товаров на таджикском рынке. "Мы помогаем экспортерам, которые работают на таджикском рынке. Они сталкиваются с такими сложностями, как регистрация, таможенное законодательство, налоговая декларация и другое", - сообщил он.

Глава душанбинского представительства РЭЦ Дмитрий Прохоренко Asia-Plus

Таджикистан - в приоритете

После церемонии октрытия представительства РЭЦ, глава Российского экспортного центра Петр Фрадков ознакомил таджикских журналистов с деятельностью компании. "Представительства РЭЦ за рубежом запускаются в приоритетных странах согласно концепции, разработанной совместно с центром и Минэкономразвития России. РЭЦ - специализированная структура, которая создана правительством РФ в целях поддержки экспорта российской товаров, в основном, несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью», - сказал он.

Глава РЭЦ считает Таджикистан одним из приоритетных партнеров России. "Таджикистан определен, как одна из ключевых стран СНГ для продвижения российских товаров и услуг, - сказал он. - Мы не можем обойтись без создания в Таджикистане своей точки присутствия. Мы рассчитываем продолжить работу с присутствующими здесь российскими компаниями и их партнерами из Таджикистана. Мы не первый год работаем. Буквально за последнее время мы поддержали больше 20 различных проектов на сумму почти 40 млн долларов в Таджикистане".

Фрадков отметил, что "сумма небольшая, но с открытием офиса резко нарастим наши результаты, список реализованных проектов будет двукратно больше".

По его словам, в настоящее время на рассмотрении находится список проектов на сумму около 100 млн долларов в различных сферах - это поставка различного промышленного оборудования, сельхозтехники, стройматериалов.

РЭЦ представляет все виды финансовых услуг российским экспортерам и импортерам, клиентам экспортёров. "Это кредитование, причем на льготных условиях, принятых в мире, предлагаем различные меры по финансовой поддержке, оказываем помощь в оформлении межторговых контрактов", - сказал Петр Фрадков.

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков Asia-Plus

Фрадков пообещал, что в душанбинском представительстве РЭЦ обязательно будут работать таджикские специалисты. "Мы предлагаем различный спектр инструментов – нужны будут специалисты в сферах финансов, страхования, логистики, сертификации, в области подготовки межторговых контрактов, сопровождения таможенных операций, то есть по всему спектру экспортной деятельности", - рассказал он.

РЭЦ рассчитывает на плотную работу на рынке Таджикистана, в том числе с небольшими кампаниями. "Поэтому нужно нам исходить из того, что никто лучше не знает местный рынок с присущей ему спецификой, чем местные специалисты", - добавил он.