Эмомали Рахмон подписал Постановление Правительства РТ «О Правилах оформления, выдачи визы и электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Проект данного постановления был рассмотрен и утвержден 24 января 2017 года на заседании Правительства Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба апрезидента РТ.

Постановление состоит из 12 пунктов, оно определяет правила оформления, выдачи визы и электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства. Кроме того, в данном постановлении указаны общие положения, категории и виды виз, документы на получение визы и электронной визы, период действия визы, порядок и сроки рассмотрения заявок, выплаты консульских сборов за выдачу виз и оснований для отказа в визе, порядок оформления и выдачи подтверждения приглашения, продление срока, аннулирование и восстановление визы, учет выданных виз, ответственность юридических и физических лиц Республики Таджикистан за приглашение иностранных граждан и лиц без гражданства, список иностранных государств, чьи граждане имеют право на получение визы Таджикистана по упрощенному порядку.

Цель принятия этих правил - это совершенствование системы оформления и выдачи визы и электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства, функционирующей с 1 июня 2016 года в Республике Таджикистан, отмечает президентская пресс-служба.

В новые правила внесен также ряд изменений, направленный на упрощение процесса получения виз Республики Таджикистан, проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для привлечения иностранных инвесторов и туристов. В частности, упрощен доступ к визе Республики Таджикистан для бывших граждан Республики Таджикистан и членов их семей и близких родственников граждан Республики Таджикистан для временного пребывания. Кроме того, члены воздушного экипажа, которые занимаются сервисом воздушного судна, могут въезжать и выезжать без визы на основе Всеобщей декларации в соответствии с требованиями ИКАО. Также упрощены документы для получения инвестиционной визы.

Система оформления и выдачи визы и электронной визы иностранным гражданам и лицам без гражданства является еще одним важным шагом на пути налаживания государственных электронных услуг.

Кроме того, в результате внедрения новой системы все пункты пересечения границы будут связаны друг с другом и создают единую систему управления. Данная система будет способствовать защите национальной безопасности, предотвращению угроз, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также усилению контроля миграции граждан. Уровень предоставляемых услуг Электронной информационной сетью приравнен к системе выдачи шенгенских виз.

Электронная виза это виза, которая предоставляется в электронном виде иностранным гражданам и лицам без гражданства. Граждане 78 государств, которым Республика Таджикистан упростила процедуру получения визы, могут через интернет оформить и получить визу по электронной почте после предоставления соответствующей информации и оплаты.

Для получения дополнительной информации о подаче документов на получение визы иностранные граждане могут обратиться в дипломатические и консульские представительства Республики Таджикистан за рубежом, а для продления визы — в Главный консульский департамент Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.