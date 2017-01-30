В результате схода снежных лавин в Таджикистане в минувшие выходные погибли семь человек. Пятеро погибли на автотрассе Душанбе-Худжанд, двое - в Горно-Бадахшанской автономной области.

Вечером 29 января спасателями КЧС на автотрассе Душанбе-Худжанд обнаружили в обрыве на глубине 150 метров тела четверых погибших, еще один человек был найден в машине, которая попала под лавину, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсупова.

пресс-служба КЧС РТ

Она напомнила, что в результате схода 40 снежных лавин автотрасса Душанбе-Худжанд закрыта, более 200 автомашин были заблокированы. Для организации работ по эвакуации людей и их сопровождения до безопасного участка была создана рабочая группа Комитета под руководством заместителя председателя КЧС Мухаммадджона Салимзода. В результате проведенных работ с 28 по 29 января 2017 года были эвакуированы около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей.

Для расчистки автодороги дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) выделены шесть единиц техники, которые работают с обеих сторон дороги.

пресс-служба КЧС РТ

На месте схода лавины для обеспечения безопасности населения выставлены посты из сотрудников ГАИ и дорожной службы IRS.

Напряженная обстановка сохраняется на автодороги Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов ГБАО. В результате схода лавины там погибли два человека. В ГБАО круглосуточно работает Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

пресс-служба КЧС РТ

Пресс-служба КЧС сообщает, что в настоящее время создан совместный штаб МВД, Минтраса и КЧС Таджикистана, в который вошли заместители глав ведомств. На 72 км трасса Душанбе-Худжанд заработал полевой военный госпиталь, где оказывается первая помощь пострадавшим от стихии.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне еще убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Лавиноопастность сохранится еще на протяжении 3-4 дней.