Из-за схода лавин на автотрассах, ведущих в Хорог, автосообщение с административным центром Горно-Бадахшанской автономной области прервано.

На сегодняшнее утро под снежными завалами находятся автодорога Душанбе-Хорог от села Рузвай Дарвазского (240 км от Хорога) до Рушанского района, автодорога Хорог- Мургаб в районе села Барсем (15 км от Хорога), сообщил оперативный дежурный областного штаба по ЧС.

Лавинами закрыта автодорога Хорог-Ишкашим от микрорайона Ниводак (г Хорог) до начала Ишкашимского района, снежными завалами заблокирована автодорога Хорог – Рошткала.

По данным штаба ЧС, на автодороге Хорог-Ишкашим под лавиной погибли жительница Ишкашимского района Давлатсултон Зулфикорбекова и военнослужащий погранвойск РТ Шохкосим Шодмонбеков. Тело мужчины пока не найдено.

Причиной схода снежных лавин по всем направлениям от Хорога стали обильные осадки 28-29 января и сравнительное потепление погоды.

По словам директора Хорогской гидрометеообсерватории Кишваршо Наврузшоева, 28 января только за сутки в ГБАО выпало до 55 см снега. Из-за потепления в области не исключается сход снежных лавин в последующие дни.

Напомним, всего за минувшие сутки в Таджикистане под лавинами погибли семь человек.