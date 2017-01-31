26-летний нападающий душанбинского «Истиклола» Манучехр Джалилов признан лучшим футболистом 2016 года в Таджикистане.

Как паренек из кишлака Алмоси оказался в футбольной команде Москвы, каково это – получить мяч от короля футбола Пеле, забить гол в ворота мадридского «Реала» и сыграть свадьбу на Антильских островах, – в нашем интервью с Джалиловым.

От «Алмоси» до «Локо»

База Памира в Алмоси. Верхний ряд рядом с тренером – Манучехр Джалилов. Нижний ряд справа первый - Алишер Джалилов, верхний ряд третий справа – Искандар Джалилов.

- Манучехр, расскажи, когда начал играть в футбол?

- Начал заниматься спортом с 8 лет. Сначала увлекся теннисом. Ходил на тренировки вместе с двоюродным братом Искандаром. Но это увлечение длилось недолго. Мы жили в Алмоси, недалеко от базы футбольного клуба «Памир». Мой отец, дяди почти все свободное время проводили на стадионе этой базы, играли в футбол, ну и нас, своих сыновей, часто брали с собой. Там постепенно и появился у меня интерес к футболу.

Затем как-то папа познакомил меня, Искандара и еще двух двоюродных братьев – Джахонгира и Алишера – с тренером команды ЦСКА Сергеем Ли. Мы стали брать уроки футбола у этого опытного специалиста. Позже была создана детская команда «Алмоси» - наша первая дружина, в составе которой мы, братья Джалиловы, принимали участие в турнирах районного масштаба, иногда пробуя силы и в соревнованиях среди команд столицы.

- Как мы знаем, в российский футбол ты попал еще мальчишкой…

- Первым полетел из родного гнезда в чужие края двоюродный брат Джахонгир. Он на год старше меня. Приехав на каникулы домой, Джахонгир рассказывал, как живет и тренируется в московской школе футбола «Локомотив», какие там условия, тренеры, турниры. Нам, конечно, было очень интересно.

На следующий год в «Локомотив» поехал и я. Мама никак не хотела отпустить меня, но папа настоял на своем. Меня сопровождал друг нашей семьи, Хайри Шукурович. В Москве во время просмотра мы гостили у ныне покойного Диловара Вафаджановича Чулибаева, многое сделавшего для развития детского футбола в Таджикистане. Диловар Вафаджанович был очень гостеприимным, все время интересовался, как я себя чувствую, поддерживал добрыми словами. Хайри Шукурович тоже заботился обо мне. Каждое утро он вставал рано утром, готовил мне и себе завтрак, а потом будил меня, и мы, поев, спешили в Черкизово, в футбольную школу «Локо». Там нас тренировал Олег Иосифович Хаби, бывший тренер душанбинского «Памира», замечательный человек.

Вообще, мне повезло, что с первых дней в футболе меня окружали хорошие люди.

- Как проводил время в футбольной школе?

- Пока проходил просмотр, успел соскучиться по дому. После сборов в Орле меня приняли в школу. А там – режим, тренировки, уроки. Проживали на территории школы. Вот такая вот резкая перемена в жизни; разлука с домом, родными, конечно же, для 13-летнего пацана была нелегким экзаменом. Сильно скучал по дому, а когда однажды позвонил отец, не смог удержать слез, даже просил забрать меня, «Не хочу быть футболистом, хочу домой!» - завил я в трубку. Папа пытался успокоить меня, обещал, что скоро приедет. Тогда ведь я еще не знал никого в школе. Старался быть ближе к Джахонгиру. Рядом с ним чувствовал себя спокойнее. Постепенно освоился. Появились друзья. Сильно помог мне адаптироваться мой одноклубник Денис Войнов. Я ведь тогда и по-русски говорил с трудом. С Денисом мы практиковались ежедневно и везде – на поле, в школе, в свободное время.

Позже в школе к нам присоединился Алишер, стало веселее.

Олег Иосифович много воспитывал нас, учил не только футболу, но и жизненным принципам. Он прививал нам дисциплину, отношение к делу, чтобы мы не выросли раздолбаями. Он заменял нам и отца, и мать.

С Олегом Иосифовичем и с Денисом я до сих пор не теряю контактов.

В московском «Локомотиве-2».

- Столовая в «Локо» и таджикские блюда - две совершенно разные кухни. Не скучал по домашним приготовлениям?

- Еще как! Особенно по плову, который готовила моя мама. Отец, когда приезжал, водил меня в национальное кафе или ресторан, где готовили плов, манту. Но так, как готовила моя мама, все равно там не умели. В школе не только мы, но и остальные ребята - а нас там было около 100 человек - всегда с удовольствием встречали моего отца или дядю Фатхулло, когда они приезжали из Таджикистана к нам. Почти всегда они привозили с собой много вкусного - конфет, сухофруктов, дынь. День их приезда превращался в пиршество. А вечером мы с Джахонгиром в сопровождении отца или дяди отправлялись в «Макдоналдс». Что ели? Ну конечно же, Биг Мак! И коктейль. Там коктейли были очень вкусные.

Дядя Фатхулло бывал в Москве часто, его сын Искандар тогда занимался в футбольной школе ЦСКА. Дядя приходил на наши тренировки, давал советы, поддерживал, когда не шла игра.

Мадридский «Реал» помнит гол Манучехра

- В «Локомотиве» была возможность играть с зарубежными командами?

- Да, конечно. Первый такой серьезный турнир был в Португалии в 2004 году. Мы встречались со своими сверстниками из футбольных клубов «Порту», «Бенфика», «Спортинг» и других. Дошли до финала, там уступили «Порту».

С Месси и Роналду.

Но, пожалуй, свой самый памятный матч провел, когда перешел в дубль «Локомотива». Во время сборов предсезонки в Мексике мы провели несколько контрольных матчей с молодежными командами известных зарубежных клубов. И вот среди них оказался и мадридский «Реал». Встреча прошла очень интересно, все футболисты играли на максимальных скоростях, было много красивых комбинаций. И хотя мы проиграли со счетом 1:3, я был доволен, так как забил единственный гол нашей команды. Атаку начали с левого фланга, мой одноклубник навесил, и я в прыжке головой пробил точно в «девятку». Тогда еще на моей половине у «Реала» играл Денис Черышев. С ним во время игры я часто сталкивался в отборах. Тот матч и забитый гол я вспоминаю с особой теплотой в душе. Правда же, забить гол в ворота «Реала», даже молодежного, – это круто!

- Наверное, после гола в ворота «Реала» пользовался большим доверием у тренера?

- Получилось наоборот. В одном из матчей там же, на сборах, у меня испортились отношения с тренером – Ринатом Билялетдиновым. Обычно, кто ближе к тренеру, тому и достается. Так вот в этой встрече, несмотря на жару, я старался изо всех сил, а тут тренер в очень грубой форме начал выражать недовольство моей игрой. Я не сдержался, ответил резко. После этого уже в основу стал попадать редко. Причины находились…

Затем два года выступал за фарм-клуб «Локо», в «Локомотиве-2». Был лучшим бомбардиром команды, капитаном. Уже рассматривался вопрос о моем переходе в основу, но нелепая травма мениска изменила планы.

Подлечившись, стал пробиваться в основу, но безрезультатно. Тогда решил перейти в другой клуб, некоторое время тренировался в Казани, в команде «Рубин-2», но в «Локо» меня долго не хотели отпускать. Все эти мытарства закончились лишь тогда, когда отец купил мой трансфер. Я перебрался в «Горняк», где полгода играл за вторую команду, а летом перешёл в нижнекамский «Нефтехимик» - фарм-клуб «Рубина». Тогда перед командой стояла задача пробиться в первую лигу. С главным тренером Андреем Ситчихиным мы эту задачу выполнили.

- Ты всегда выступал в позиции нападающего?

- Нет. В «Локо» и далее в «Нефтехимике» я обычно был правым полузащитником, но мог играть и в других позициях полузащиты. А забивать голы любил всегда и часто подключался к атакам.

Свадьба в Доминикане

- Наверное, после шумной Москвы Нижнекамск показался тебе скучным городком?

- Вообще, из городов России больше всех мне понравилась Казань. Город чистый, уютный, и главное – люди там в большинстве своем доброжелательные, отзывчивые, не то что в Москве. И все-таки с Нижнекамском меня связывают самые теплые, приятные воспоминания. Город очень даже симпатичный. Здесь я провел почти 4 года, приобрел много новых друзей, здесь же нашел свою любовь - Алёну.

Незабываемая свадьба в Доминикане.

- Долго пришлось ухаживать за ней, чтобы добиться признания?

- Долго. Почти три месяца. Но именно ее серьезность, помимо красоты, мне больше всего и понравилась. Ну а когда она наконец поняла, что у меня к ней отношения искренние, мы стали встречаться. Вскоре я побывал в гостях у Алёны, познакомился с родителями.

- Как восприняли они выбор своей дочери, не было недопонимания?

- Если честно, я тоже был немного насторожен, но все прошло нормально. Естественно, по ходу, за столом, они задавали много вопросов – кто я, откуда, какие у меня интересы, чем занимаются родители, насколько серьезны наши с Аленой отношения и все такое. В общем, я им понравился. А отец Алёны вместе со своей дочерью стал даже приходить на мои игры, болели за меня.

В 2014 году с Алёной приехали в Душанбе, теперь уже чтобы познакомить моих родителей с моей будущей женой. Родители отнеслись к моему выбору одобрительно, и вскоре мы сыграли свадьбу.

- А где проходила свадьба?

- В Доминикане - райском уголке в восточной части острова Гаити, на Больших Антильских островах. Я давно мечтал побывать на каком-либо экзотическом острове где-то на Тихом океане. А когда уже с Аленой решили пожениться, я предложил ей вместе поискать место, где мы могли бы сыграть свадьбу и отдохнуть. Искали в Интернете, были различные варианты, остановились на Доминикане. Там мы вместе провели две незабываемые недели. Прекрасные пляжи, теплое синее море, экзотические фрукты – все это, конечно же, неописуемо. Затем дома была свадьба для всех.

В кругу семьи.

Птицы возвращаются домой

- С 2015 года ты уже в составе душанбинского «Истиклола». Решил вернуться в родные края?

- В конце 2014 года приехал домой. И тут Джахонгир и Нуриддин Давронов, вместе с которым мы выступали в составе «Локо», предложили мне перейти в душанбинский «Истиклол». Тогда команда готовилась к Кубку АФК и намеревалась усилить состав новыми игроками. Мы встретились с президентом клуба, Шохрухом Саидовым, и после сборов в Турции он предложил мне заключить контракт. С тех пор играю за «Истиклол». Мне здесь хорошо, рядом с родителями, семьей. У меня в России много друзей, хороших знакомых, но вот в плане футбольной карьеры там приходилось нелегко. Играть за рубежом, конечно же, неплохо, но на своем опыте скажу: без связей, без поддержки в руководстве клубов у легионеров мало шансов. Это касается также и самих российских футболистов. Отсюда, думаю, невысокие результаты сборной России на мировых первенствах. Там много талантливых, одаренных футболистов, но, не имея должной поддержки, они постепенно теряются в общей массе.

Еще я никак не мог привыкнуть к холодам. Кто придумал в России, где зимой в большей части страны лютые морозы, играть по системе «осень–весна»? Это неправильно.

- Тебя второй раз подряд признают лучшим футболистом года. И уже второй раз ты становишься лучшим бомбардиром чемпионата. Не чувствуешь здесь сильной конкуренции?

- Приятно, когда твой труд оценивают. Но я не мог бы достичь хороших результатов без поддержки одноклубников, родных. Здесь, в «Истиклоле», для нас созданы все условия. А чемпионат сейчас тоже проходит интересно, есть сильные коллективы – «Хосилот», «Регар-ТадАЗ», «Памир», «Хайр», «Равшан».

Счастливый отец и мяч от «короля футбола»

- В ноябре прошлого года у тебя родился сын. Сейчас, наверное, все свободное время отдаешь ему.

- Наш сын Данис родился 23 ноября. Конечно же, как только выдается свободное время, спешу домой, к сыну. Теперь я понимаю, какое это счастье – быть отцом.

- Он также будет футболистом?

- Хотелось бы. Дай Аллах ему здоровья, пусть подрастет, а там посмотрим. Заставлять не буду, но, думаю, в нашей семье, где все любят футбол, он тоже пойдет по этому пути. И если сын полюбит футбол, постараюсь отправить его в футбольную школу Германии или Испании.

- Твои любимые футболисты тоже из этих стран?

- Испанский, английский и германский футбол мне нравятся. Ну а так с детства в чемпионатах мира болел за сборную Бразилии, а в клубных – за испанскую «Барселону». Любимый игрок – Роналдиньо. Кстати, в футбольной школе «Локо» мне удалось встретиться с лучшими на сегодня футболистами мира - Месси и Роналду и сфотографироваться на память. А еще я получил мяч в подарок от самого короля футбола – Пеле с его личным автографом.

В составе сборной Таджикистана.

- Расскажи. Как это было?

- Было это лет десять назад. На московском стадионе «Динамо» проходил какой-то международный турнир. Приехали многие футбольные знаменитости. Ну, мы, пацаны московских футбольных школ, тоже были там, бегали то к одному футболисту, то к другому, фотографировались, брали автографы. Был там и знаменитый бразилец Пеле, но подобраться к нему было непросто. И вот уже в конце мероприятия, когда он шел к машине, я в толпе, вместе с другими, начал громко звать его, прося автограф. Пеле повернулся и подошел ко мне с мячом в руках. Подписав его, он подарил мяч мне, погладив по голове. Ну, я был на седьмом небе от счастья. Этот мяч я храню до сих пор.

ДОСЬЕ «АП»

Манучехр Джалилов

Родился 27 сентября 1990 года (26 лет).

Гражданство: Таджикистан/ Россия.

Рост: 178 см; вес: 65 кг.

Позиция: полузащитник.

Номер: 63.

Карьера:

«Локомотив» (молодежная команда, Россия);

2009 – 2010 – «Локомотив-2»;

2011 – «Горняк-2»;

2011 – 2014 – «Нефтехимик» (10);

2015 – н.в. – «Истиклол».

Национальная сборная

2007 – Таджикистан (до 17)

2011 – н.в. – Таджикистан.

Достижения в РТ

Двукратный чемпион Таджикистана - 2015 и 2016 годов, также в этих сезонах выигрывал звание лучшего бомбардира, забив по 22 гола.

Манучехр выступал за юношескую сборную Таджикистана, которая сумела пробиться в плей-офф юношеского чемпионата мира 2007 года (до 17 лет).

За национальную сборную Таджикистана он дебютировал 2 сентября 2011 года в матче против сборной Узбекистана.

В составе душанбинского «Истиклола» Джалилов в 2016 году выиграл чемпионат, Национальный кубок и Суперкубок Таджикистана.

Талант, который не оценили

Манучехр Джалилов – один из самых недооцененных воспитанников «Локомотива» 90-го года рождения.

Манучехр Джалилов - универсальный полузащитник, способный действовать по всему фронту атаки, никогда не воспринимался никем из тренеров как талант, требующий тонкой огранки. Поэтому все высказывания относительно Ману звучали приблизительно так: "Да, безусловно, при должном подходе к работе парень имеет определенные перспективы, но о чем-то конкретном говорить рано".

Однако проведя полсезона в дубле в 2008-м, Джалилов получил возможность проявить себя в только что созданном "Локомотиве-2", которой вполне успешно воспользовался. Промежуточный результат - 22 гола в 31 матче Первенства ЛФК и статус лучшего бомбардира команды, в которой с ним вместе выступали считавшиеся талантливыми Самохин, Полоз, Панковец, Кошелев и др. Чрезвычайно техничный, легкий и скоростной, Джалилов выглядел в этой команде выше всех на две головы. Благодаря не по годам зрелой и результативной игре, Ману стал капитаном команды и настоящим лидером. На тот момент казалось, что Джалилов станет первым человеком из "Локо-2", на которого должны обратить внимание люди из главной команды. Но, увы, этого не случилось…

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