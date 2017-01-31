Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом может быть открыто после подписания соответствующего межправительственного соглашения.

«Для того, чтобы приступить к осуществлению авиарейсов между Душанбе и Ташкентом, необходимо провести соответствующие процедуры», - сообщил журналистам заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода 30 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в настоящее время назначенные сторонами авиаперевозчики занимаются открытием своих представительств.

Ганджалзода подчеркнул, что с таджикской стороны полеты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе будет осуществлять частная авиакомпания «Сомон Эйр», с узбекской стороны – национальный авиаперевозчик «Узбекистан хаво йуллари».

По его словам, авиасообщение между столицами двух стран будет возобновлено после подписания межправительственного соглашения, проект которого на данный момент находится на рассмотрении сторон.

Относительно потенциала открываемого маршрута замминистра сказал, что «пассажиропоток в данном направлении зависит от решения визового вопроса, который не в нашей (Минтранса, - прим. АП) компетенции».

Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.

Протокол о возобновлении авиасообщения между Таджикистаном и Узбекистаном был подписан 28 декабря прошлого года в Душанбе по итогам заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На днях гендиректор авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» Валерий Тян сообщил узбекским СМИ, что авиакомпания в ближайшее время начнет полеты в Таджикистан.

«Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.

По его словам, в настоящий момент идет интенсивная работа между представителями узбекской стороны и авиационными властями Таджикистана.

«Сейчас решаются вопросы об избежании двойного налогообложения и визовые вопросы… Мы практически готовые стартовать», — добавил глава «Узбекистон хаво йуллари».

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.