Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана не может найти покупателя для швейной фабрики «Гулистон Душанбе», принадлежавшей ранее украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Стартовая цена полного пакета акций предприятия оценивается в 32 миллиона сомони (свыше $4 млн).

«Предприятие дважды было выставлено на продажу, в сентябре 2016 года и январе 2017 года. Однако потенциальные покупатели не проявили интерес», - сказал «АП» заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Анвар Наджмиддинзода.

Он напомнил, что в апреле 2014 года решением экономического суда города Душанбе предприятие перешло в собственности государства. Суд удовлетворил иск Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации предприятия. После фабрика была переименована из ЗАО «Гулистон» в ОАО «Гулистон Душанбе».

«Предприятие имело большие задолженности перед некоторыми субъектами, в частности, перед Государственным сберегательным банком «Амонатбанк» и ЗАО «Фононбанк», - сказал Наджмиддинзода.

Он подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, все эти задолженности вместе с предприятием перешли к государству.

Наджмиддинзода отметил, что на данный момент работы по поиску покупателя для этой швейной фабрики продолжаются.

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности Таджикистана. В антикоррупционном ведомстве считают, что З. Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия.

Предприятие после его конфискации в пользу государства переименовали. На сайте предприятия говорится, что фабрика ОАО «Гулистони Душанбе» - основатель швейного производства в Таджикистане и самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды с 1933 года.

В 2004 году фабрика была оснащена усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности.

По данным Госкомимущества, за последние годы ряд крупных госпредприятий были отданы в частные руки. К таким предприятиям в Комитете причислили единственный таджикский горнолыжный курорт «Сафед-дара», санатории «Шаамбары» и «Зумрад», а также Трансформаторный завод города Курган-Тюбе.