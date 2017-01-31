Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 30 января завершил учебно-тренировочный сбор в Турции встречей с клубом первого дивизиона России красноярским «Енисеем».

Встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Счет в матче на 24-й минуте открыл Артур Саркисов, а на 78-й минуте Андрей Козлов поставил победную точку в игре, сообщается на официальном сайте душанбинского клуба.

Таким образом, «Истиклол» потерпел поражение во всех четырех контрольных матчах в предсезонном сборе в Турции. Ранее подопечные Мухсина Мухаммадиева уступили азербайджанскому «Интеру» (1:3), казахстанскому «Кайсару» (1:3) и румынскому «Пандурию» (0:1).

Сегодня вечером чемпион страны вернется из Турции в Душанбе, чтобы продолжить подготовку к новому футбольному сезону.