Процесс изучения опыта Кыргызстана и Армении в Евразийском экономическом союзе в Таджикистане считают «очень интересным» занятием.

Вопрос возможного присоединения Таджикистана к ЕАЭС находится на стадии изучения, сообщил министр экономического развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода.

«Мы об этом говорили неоднократно. Это очень интересный процесс, потому что в последние годы в эту организацию вступили Кыргызстан и Армения. Опыт этих стран для нас очень полезен. Сейчас мы расширили спектр изучения этих вопросов», - сказал министр.

Он отметил, что Таджикистан пока еще не инициировал переговорный процесс относительно присоединения к этому Союзу.

«Мы не члены этой организации на сегодняшний день, и мы еще не инициировали переговоры», - добавил Хикматуллозода.

Ранее в Таможенной службе при правительстве РТ журналистам заявили, что прежде чем присоединиться к ЕАЭС, необходимо всесторонне изучить существующие условия и правила объединения.

«ЕАЭС имеет свои нормы и стандарты. Мы должны выяснить, какую продукцию мы готовы предложить этому единому рынку, отвечает ли наша продукция установленным стандартам, и будет ли обеспечена на этом рынке здоровая конкуренция», - сказал первый заместитель начальника таджикского таможенного ведомства Абдурахмон Каримзода 17 января на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, до сих пор не выяснено, какую именно выгоду получит Таджикистан от присоединения к ЕАЭС.

«В принципе, нормы и стандарты этого рынка установлены для трех страна, которые располагают большим экспортным потенциалом. В случае присоединения к этому Союзу мы в рамках подписываемого соглашения будем вынуждены выполнять все требования рынка. Будем пропускать без каких-либо ограничений товары, производимые в странах-членах Союза», - считает он.

В целом же, сказал Каримзода, вопрос вхождения в ЕАЭС изучается. «Мы в первую очередь изучаем опыт Кыргызстана и Армении, экономики которых по своему уровню ближе нашей», - добавил он.

Напомним, странами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия. 21 мая прошлого года к ЕАЭС присоединился Кыргызстан, а 25 мая Вьетнам вступил в зону свободной торговли со странами Союза.