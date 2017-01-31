В Андижанской области в семье из семерых детей - мальчишек, младших тройняшек назвали в честь Ислама Абдуганиевича Каримова - Исламжоном, Абдугани и Каримжоном, сообщает CA-news со ссылкой на администрацию области.

Глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов 30 января, в день рождения первого президента страны Ислама Каримова навестил тройняшек, названных в его честь.

«Мы очень рады тому, что областные, районные администрации и жители махалли обращают на это внимание, - сказала мать тройняшек Фатимахон. - Врачи также навещают нас каждый день. А старшие братья тройняшек - Машхурбек, Самандар, Искандар и Мансурбек в свободное от уроков время качают три колыбели и помогают с домашними делами».

Напомним, накануне 30 января первому президент Узбекистана исполнилось бы 79 лет. В этот день тысячи людей пришли почтить его память на могилу в Самарканде.

По всей стране прошли мероприятия, посвящённые этой дате, и большой памятный концерт в честь президента.