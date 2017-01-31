Незадолго до окончания своего срока Барак Обама говорил, что первые две недели после сложения полномочий он намерен отсыпаться. Делать это бывший президент США решил на частном острове в Тихом океане, принадлежащем миллиардеру Ричарду Брэнсону, пишет РБК.

Барак Обама обещал своей жене особый отпуск после того, как они покинут Белый дом. И сдержал свое слово. После окончания своего президентского срока бывший глава США отправился на каникулы.

В качестве пункта назначения был выбран крошечный частный остров Некер в Тихом океане, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону. Долгое время он был необитаем, пока в 1978 году его за $180 тыс. не купил основатель компанииVirgin Group, сообщает The Independent.

Брэнсону потребовалось три года, чтобы превратить остров в частный курорт, а на обустройство вилл предприниматель потратил $10 млн.

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На острове Некер в разное время отдыхали многие знаменитости. Здесь бывали принцесса Диана и Нельсон Мандела, модель Кейт Мосс отметила здесь свое 40-летие, а сооснователь Google Ларри Пейдж — свадьбу.

Аренда жилья на острове начинается от $4280 за ночь при минимальном бронировании недельного пребывания. А целиком Некер обойдется в $78 тыс. в день.

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Всего остров способен принять до 34 гостей, к услугам которых будут два пляжа, несколько бассейнов, личный повар и около ста человек персонала. Известному своей любовью к гольфу Обаме на острове Некер негде будет в него поиграть. Зато он сможет попрактиковаться в теннисе на одном из двух местных кортов. Издание The Independent не уточняет, прибыл ли Обама с женой на остров Некер по приглашению Брэнсона или заплатил за отдых.

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Традиционно в годы своего президентства Барак Обама с семьей проводил отпуск на гавайском острове Оаху. Там они арендовали дом вблизи пляжа Кайлуа.

Издание Daily Mail отмечало, что в 2014 году рождественские каникулы первой семьи страны обошлись налогоплательщикам в $4 млн.

