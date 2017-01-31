Название: Балерина (Ballerina)

Жанр: мультфильм, мюзикл, приключения, семейный

Страна: Франция, Канада

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Премьера (РТ) в кинотеатре Навруз: 26 января 2017

Кому смотреть? Тем, кто соскучился по детским мультикам и большому искусству

Увидеть Париж и... стать его примой

Крошечному миру французской анимации трудно конкурировать в сфере, где правят бал Дисней и Пиксар. Тем не менее, французское кино тоже может пленить зрителя. Да, с гораздо меньшим бюджетом, чем могут себе позволить мировые гиганты, поэтому и конечный результат будет несколько отличаться. Согласитесь, 30 миллионов долларов на картину это не слишком большие деньги (бюджет «Моаны», к примеру, составил 150 млн, «Головоломки» - 175 млн), так что особых чудес от «Балерины» ждать не приходится. Эта сказка не дотягивает до Диснеевской магии, и формула у нее вполне себе обыкновенная: вначале ничем непримечательный персонаж впоследствии становится тем, кем восхищаются все без исключения. Но несмотря на шаблонность сценария, картина сумела привлечь внимание к своему детищу как малышей так и взрослых, а в особенности - любителей балета.

Ведь главная героиня - озорная рыжеволосая девчушка по имени Фелис, мечтающая стать балериной. Своими зелеными глазками она жадно смотрит на мир, а вздернутым носиком чувствует возможность покорить главную сцену Парижа. Стоит только зазвучать музыке, как Фелис с головой окунается в мир танца: она кружит свою старенькую юбчонку и притопывает изношенными туфельками. Но не все так радужно как хотелось бы, ведь девочка - воспитанница детского дома, в котором ей сложно ужиться с взрослыми. Юная танцовщица-самоучка дерзко отвергает любые попытки старших командовать ею, а позже и вовсе сбегает из казенного дома. Сбегает она не одна, а с лучшим другом Виктором, который в свою очередь лелеет другую мечту: стать великим изобретателем.

Танец, над которым не властны законы физики

Сюжет мультфильма во многом предсказуем, и в воздухе парит эффект дежавю: угнетенная бытовыми обязанностями Фелис периодически напоминает «Золушку», а ее музыкальная шкатулка словно отсыл к мультфильму «Анастасия». Искушенный зритель после просмотра может сказать: «Да вся эта история шита белыми нитками!» Но вы поглядите, КАК все это сшито:

Аниматоры уделили пристальное внимание хореографии и технике танца. Профессиональные балетмейстеры не одну неделю делились своими знаниями и умениями, чтобы их закулисные уроки превратились в ошеломляющие сцены. Главным консультантом выступил художественный руководитель балетной труппы Парижской Оперы Жереми Белингар, а моделью для подражания стала Орели Дюпон, удостоенная звания Этуаль (высший статус артистов балета Парижской Оперы).

Сначала специальные датчики передавали на компьютер основные «точки» движений Орели (технология motion capture). Но затем создатели решили использовать более современную технологию - анимацию по ключевым кадрам (keyframe). Это позволило максимально реалистично передать на экране мир балета, в котором главенствует эстетика и идеальная красота пластики тела. Тут вам и завораживающие пируэты, и умопомрачительный кабриоль и то самое заветное гран жете на балу дебютанток в Гранд-Опера. Несколько раз отдельные прыжки воспроизводились в замедленной съемке, чтобы продлить эффект парения персонажа.

Хотя, если вспомнить мировых знаменитостей, то понимаешь, что и в реальной жизни над танцорами не властны законы всемирного тяготения. Балетные дивы всегда поражали своей легкостью и пластикой, непринужденно выполняя сложные «па». А если соединить это с пробирающей музыкой, шорохом пачек и легким стуком пуантов по паркету, то сразу становится ясным, почему балет относят к особому виду искусства.

Дань Парижу прошлых лет

Чарующее зрелище радует глаз не только балетными сценами, но и потрясающими видами Парижа XIX века. Исторически выверенные события, костюмы и архитектура в полной мере передали дух того времени. Работы по благоустройству города под эгидой барона Жоржа Османа в самом разгаре, полным ходом идет возведение Эйфелевой башни и Статуи Свободы, Опера Гарнье уже освещает окрестности улицы Обер. По мощеным улочкам, завернутым в мягкий, теплый свет вместе с главными героями мы приближаемся к театру мировой величины. Лестницы, балконы, мрамор, люстры ... мы попадаем даже в те залы, которые обычно закрыты для публики: танцевальные комнаты, заднюю часть сцены и даже на крышу, вид с которой захватывает дух, и Париж становится еще более волшебным (если это возможно).

Кстати, главному художнику-постановщику потребовалось полгода, чтобы досконально изучить архивные материалы и документальные записи о жизни Парижа 1879 года, чтобы максимально достоверно проиллюстрировать жизнь города того времени и отобразить его облик. Для моделирования всех исторических локаций были приглашены независимые архитекторы, а для макета театра Гранд-Опера были использованы оригинальные чертежи проекта здания.

Символично было выбрано место для показа мировой премьеры: та самая легендарная Опера Гарнье. Уверена, что с выходом «Балерины» оказаться на сцене этого театра будет мечтать еще больше девчонок со всего мира. Главное, чтобы у них, как и у главной героини, были оптимизм и упорство, и «музыка всегда была частью их жизни».