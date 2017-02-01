МИД Таджикистана на своем официальном сайте разместило обращение к иностранным государствам и международным организациям с просьбой поддержки в деле преодоления последствий стихии в стране.

В обращении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что погодные условия в осенне-зимнем периоде в Таджикистане оказались очень аномальными: за этот период в Таджикистане, в частности в горных районах выпало на 140-170% выше нормы осадков, в виде дождя и снега.

Отмечается, что обычно такое метеорологическое и гидрологическое состояние сопровождается огромными стихийными бедствиями, связанными с водой. Запасы снежных ресурсов по состоянию на сегодняшний день составляют по территории Таджикистана 168%, в частности в бассейнах реки Зерафшан – 322%, Вахш – 148% и Пяндж - 156%.

В сообщении МИД подчеркивает, что большинство населенных пунктов и дорог в горных районах окажутся под риском лавин, оползней, паводков и других стихийных бедствий. По прогнозам Гидрометцентра страны, в феврале ожидается также выпадение осадков выше нормы.

"Такая ситуация создает опасность возникновения стихийных бедствий на весь зимне-весенне-летний период", - прогнозирует МИД Таджикистана.

В МИД отметили, что в результате схода снежных лавин на востоке и севере Таджикистана 30 января имеются человеческие жертвы и значительные инфраструктурные разрушения, десятки населенных пунктов оказались блокированными.

"По имеющейся на данный момент информации, 28 января текущего года на автотрассах Ишкашим-Хорог, Вахдат-Рашт-Джиргиталь и особенно на автодороге Душанбе-Худжанд были зарегистрированы многочисленные сходы лавин. В результате схода лавин в ГБАО погибли 2 человека и закрыта автотрасса Душанбе-Худжанд. На указанной автодороге были заблокированы 200 автомашин. Для организации работ по эвакуации людей и их сопровождения до безопасного участка была создана локальная рабочая группа. В результате проведенных работ с 28 по 29 января были эвакуированы около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. 29 января спасателями КЧС были извлечены из обрыва на глубине 150 метров 5 тел, одно из которых было извлечено из автомашины, оказавшейся под лавиной. Для расчистки автодороги от последствий природной стихии выделены 6 единиц техники, которые интенсивно работают с двух сторон дороги. На месте схода лавины, для обеспечения безопасности населения, выставлены посты сотрудников ГАИ и дорожной службы IRS", - сообщает МИД РТ.

В ведомстве отмечают, что напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов ГБАО. Созданы и работают круглосуточно Штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ход оказания первой помощи пострадавшим находится под непосредственным контролем президента: по поручению Эмомали Рахмона создана специальная оперативная рабочая группа из числа первых руководителей соответствующих министерств и ведомств страны, местных исполнительных органов государственной власти, которая занимается уточнением жертв и разрушений, а также оказанием помощи пострадавшим.

"Спасательные и профилактические мероприятия требуют огромных финансовых средств. В первую очередь, требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, ГСМ, продовольствие, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино- и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

"Принимая во внимание существующий опыт взаимодействия Республики Таджикистан с дипломатическими представительствами и международными организациями в условиях чрезвычайных ситуаций, таджикская сторона надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий данных стихийных бедствий", - резюмируют в таджикском МИД.