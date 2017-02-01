В Великобритании вступил в силу закон о посмертном помиловании мужчин, которые были осуждены за гомосексуальные отношения. Таким образом, как говорится на сайте британского правительства, в стране официально помилованы тысячи людей.

Закон также гарантирует помилование ныне живущим осужденным, которые пройдут формальную процедуру снятия судимости. Это ограничение введено для того, чтобы осужденные за изнасилование или секс с малолетними не могли считаться помилованными.

Инициатива получила название «закон Тьюринга» в честь ученого Алана Тьюринга, который в 1952 году был осужден за связь с мужчинами и вскоре покончил с собой. Он был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году.

В Великобритании гомосексуальные отношения между мужчинами были вне закона на протяжении столетий (однополые связи между женщинами — нет). В 1533 году был принят закон, по которому геям полагалась смертная казнь; это наказание было отменено в 1861 году.

В Англии и Уэльсе наказание за гомосексуальные отношения было отменено в 1967 году, в Шотландии и Северной Ирландии — в начале 1980-х.