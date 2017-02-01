Совет Безопасности ООН выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины, и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ООН.

«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей», — говорится в тексте заявления.

Помимо этого члены Совбеза ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных минскими соглашениями, которое привело к смерти и ранениям людей, в том числе мирных жителей.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет Безопасности организации обсудит ситуацию на востоке Украины 2 февраля на открытом заседании.

С воскресенья 29 января резко обострились военные действия в Донбассе. Ожесточенные бои идут в районе промышленной зоны Авдеевки, которая находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Вечером 30 января был перебит последний из четырех энерговводов, что обесточило и фактически остановило работу градообразующего предприятия — Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

Газета.ру сообщает, что из-за критического положения, которое сложилось вокруг Авдеевки, президент Украины Петр Порошенко 30 января прервал свой визит в Германию и созвал экстренное заседание СНБО в Киеве.

Кроме того, во вторник состоялось заседание ОБСЕ по ситуации на линии соприкосновения на востоке Украины.

После встречи с военным кабинетом СНБО украинские телеканалы продемонстрировали картинку, в ходе которой Петр Порошенко заявил, что части 72-й бригады имеют все приказы и разрешение на открытие ответного огня, но при этом не ведут обстрелы жилых кварталов. Никаких других подробностей совещания с силовиками нет.

Госдеп США требует немедленно прекратить огонь

Тем временем, США выразили обеспокоенность витком насилия на востоке Украины и призвали к немедленному возобновлению перемирия и обеспечению доступа наблюдателей ОБСЕ.

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой", - говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник, сообщает Интерфакс.

Как отмечается в документе, "чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ".

"Мы также подтверждаем поддержку США полного выполнения Минских соглашений", - говорится в документе.

Как сообщает «Ъ», в зоне конфликта в Донбассе произошло самое серьезное обострение за последние месяцы — первое после смены власти в США. Ожесточенное противостояние украинской армии и подразделений самопровозглашенной ДНР, жертвами которого в последние дни стали десятки человек, разразилось в районе населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Коминтерново.

По информации, имеющейся у властей Германии, украинские военные стараются переместить линию фронта в Донбассе в свою пользу, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Как отмечает Коммерсант, немецкое издание указывает, что эти данные отчасти основываются на отчетах миссии ОБСЕ. В Берлине полагают, что Киев пытается усилить напряженность в расчете на то, что эскалация конфликта не позволит президенту США Дональду Трампу по смягчить санкции в отношении России.