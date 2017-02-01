Продажа авиабилетов на рейс Душанбе-Ташкент, который будет осуществлен авиакомпанией «Сомон Эйр», уже начата. Купить билет можно только в том случае, если у человека есть виза в Узбекистан, отметили в авиакомпании. Стоимость билета из Душанбе в Ташкент - от 177 евро.
Как удалось выяснить «АП», прозвонив в авиакассу «Сомон Эйр», приобрести билет на рейс в Ташкент можно только при наличии визы.
На сайте авиакомпании билет на рейс Душанбе-Ташкент на 10 февраля можно приобрести за 177 евро, что по сегодняшнему курсу составляет 1 тыс. 503 сомони. Такую же цену «АП» назвали в авиакассах компании.
Обратная стоимость билета из Ташкента в Душанбе указана в 202-222 евро.
Сама авиакомпания пока никак не комментирует указанные тарифы.
Напомним, руководство авиакомпании «Сомон Эйр» намерено запустить первый «пробный» рейс из Душанбе в Ташкент 10 февраля. Представители компании намерены полететь в Ташкент и провести переговоры с представителями аэропорта Ташкента и авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари», чтобы решить все производственные вопросы по открытию регулярного рейса, который намечен на 20 февраля, сообщили во вторник в пресс-службе «Сомон Эйр».
В компании также отметили, что рейс в Ташкент будет осуществляться пока один раз в неделю – по понедельникам. Время полета – 45 минут. Ориентировочное время вылета из Душанбе в Ташкент – 10-00. Время вылета из Ташкента – в 12-00.
Напомним, ранее заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода сообщал журналистам, что авиасообщение между Душанбе и Ташкентом может быть открыто только после подписания соответствующего межправительственного соглашения. Данное соглашение сторонами еще не подписано.
На днях гендиректор авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» Валерий Тян сообщил узбекским СМИ, что авиакомпания в ближайшее время начнет полеты в Таджикистан. «Сейчас решаются вопросы об избежании двойного налогообложения и визовые вопросы… Мы практически готовые стартовать», — добавил глава «Узбекистон хаво йуллари».
Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.
Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Иннокентий Приходько42 минуты назад
А с визой все и так - на авто едут в Ташкент. Смысл тратить 200$ на самолет если и туда визы нужны? Так - только богачи будут летать туда а бедным не зачем!
ShaITan53 минуты назад
dorogo, na taxi deshevle oboidyotsa.
alisher57 минут назад
А что такие высокие цены? Лететь 40 мин, а стоимость дороже Москвы.
Искандар1 час назад
Сегодня купил билет Худжанд-Москва-Худжанд за 324$ получается в Ташкент лететь дороже ?...
12341 час назад
Жесть, за перелет в 45 минут установлена цена в 177 ЕВРО, в каком воспаленном мозгу родилась эта цифра и куда смотрит антимонопольный орган? Почему тот же Узбекистон хаво Йуллари летает из Ташкента в Москву за эти деньги, а мы за все платим раза в два дороже?