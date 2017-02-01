Прокурор города Сан-Франциско Дэннис Херрера подал в суд иск к президенту США Дональду Трампу в связи с его указом, направленным против так называемых городов-убежищ — городов, власти которых отказываются выдавать федеральным властям нелегалов для депортации, пишет Медуза.

Истцами выступают город и округ Сан-Франциско, ответчиками — президент Трамп, министр внутренней безопасности Джон Келли и исполняющий обязанности генпрокурора США Дана Боэнте.

Прокурор просит суд признать указ Трампа неконституционным и превышающим полномочия президента.

По словам Херреры, администрация Трампа ошибочно обвиняет города-убежища в укрытии преступников, в то время как Сан-Франциско, утверждает прокурор, всегда сотрудничает с федеральными властями, когда речь идет об уголовных преступлениях.

«Решение подать иск — непростой шаг. Но он необходим для защиты людей в этом городе, штате и стране от произвола со стороны президента, в чьих словах и действиях пока было видно мало уважения к нашей Конституции и верховенству закона», — заявил прокурор.

Городами-убежищами называют города, в которых власти отказываются задерживать и выдавать иммиграционным органам нелегальных мигрантов лишь из-за отсутствия у них документов. К их числу относятся крупнейшие города США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.

Сторонники таких мер указывают, в частности, что в этих городах нелегалы не боятся в случае необходимости обращаться в полицию; по их словам, в городах-убежищах ниже уровень преступности.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий полномочия офицеров миграционной службы и требующий лишить города-убежища федерального финансирования, помимо необходимого для поддержания работы органов правопорядка.

30 января иск к Трампу подал прокурор штата Вашингтон. Иск был связан с другим указом президента, ограничившим въезд в страну беженцев и граждан некоторых мусульманских стран.

Согласно опросу, проведенному в последние два дня, 49 процентов американцев поддерживают указ о приостановлении въезда в США граждан 7 стран, 41 процент опрошенных не согласен с этим решением. Опрос был проведен по заказу информационного агентства Reuters.

Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, который запрещает въезд новых мигрантов в страну на четыре месяца, а прибывающих из Сирии — на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней. Об этом сообщает Reuters.

«Чтобы было ясно — это не запрет для мусульман, СМИ ложно истолковали», — заявил Трамп. «Речь идет не о религии — а о терроре и о том, как обеспечить безопасность нашей страны» — подчеркнул он.

Он напомнил, что в мире есть более 40 различных стран, в которых мусульмане составляют большинство, но которых ограничительные меры не затронули.

Указ уже привел к тому, что с некоторых рейсов, вылетавших в Соединенные Штаты, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Решение администрации США вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал на действия Вашингтона ответить симметричными мерами.

Акция против запрета на иммиграцию в США (Чикаго, 29 января 2017 г.) Радио "Свобода"

Действия Трампа вызвали критику и в его стране. Юристы из Американского профсоюза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в страну в связи с указом Трампа. Главные прокуроры 16 штатов США, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Пенсильванию, осудили указ президента.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что планирует депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.

США впустили в страну более 870 беженцев, несмотря на запрет

Между тем, как пишет Радио "Свобода", власти США разрешили въехать в страну более, чем 870 беженцам. Об этом объявил глава таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан.

Несмотря на введённый в действие президентом Дональдом Трампом временный запрет на приём любых беженцев и на въезд граждан семи мусульманских стран, исключение было сделано из-за сложностей в реализации этих жёстких ограничений.

Запрет не поддержали и несколько профессиональных американских дипломатов.

Группа членов администрации - в том числе министр обороны Джим Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что не имели детальной информации о распоряжении Трампа.

30 января Трамп уволил исполняющую обязанности министра юстиции, представителя демократов Салли Йетс после того, как она отказалась защищать в судах указ президента и публично задалась вопросом о его конституционности.