Спикер нижней палаты парламента Таджикистана сегодня в ходе обсуждения законопроекта «О государственной промышленной политике» подверг резкой критике работу Минпрома и новых технологий республики.

«Прекратите бросать лозунги», - обратился спикер к заместителю Минпрома Акраму Рузизода, который выступая с трибуны парламента, докладывал об успехах промышленности Таджикистана за последние годы.

«Всем известно, что промышленность страны хромает на обе ноги, и сегодня Минпром, вместо того чтобы быть локомотивом в создании новых мощностей, выступает в роли статиста», - заявил Зухуров.

Что касается возведения нескольких мощных объектов по производству цемента и добычи золота в стране, то, по словам спикера, Минпром страны никакого отношения к этому не имеет. «Они были возведены благодаря иностранным инвестициям и отечественным бизнесменам», - заявил Шукурджон Зухуров.

«Если мы хотим по-настоящему развивать таджикскую промышленность, то не предприниматели должны идти с поклоном в Минпром, а наоборот!», - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

На выступление депутата, лидера Аграрной партии Таджикистана Рустама Латифзода о том, что сегодня Таджикистан входит в число 20 развитых государств мира по экспорту сухофруктов, спикер также отреагировал критически.

Зухуров отметил, что в прошлом году в таджикские дехкане в среднем с одного гектара собрали около 15 центров хлопка-сырца, тогда как китайские фермеры на арендованных участках в некоторых районах Хатлонской области собрали свыше 80 центнеров урожая хлопка с гектара.

«Согласно национальной стратегии развития Таджикистана в 2020 году, около 35 процентов от общего объема ВВП должна составить доля промышленности, в прошлом году она составила 15 процентов, и для достижения реальных целей необходимо реально работать, меньше рапортовать, меньше бросаться лозунгами», - заявил Зухуров.

Народные избранники поддержали законопроект «О государственной промышленной политике», который предусматривает создания Фонда развития промышленности Таджикистана, образование единой информационной системы промышлености страны.

Авторами законопроекта выступили группа сенаторов и депутатов нижней палаты парламента, среди которых числился ушедший в июне месяце прошлого года из жизни экс-президент Таджикистана, сенатор Каххор Махкамов.