Подрядчик для строительства в рамках проекта CASA-1000 конверторной подстанции в Сангтуде выбирается с особой осмотрительностью. Причину такой осторожности в Минэнерго Таджикистана связывают с беспрецедентностью возводимого объекта.
«Объявлен тендер на выбор подрядчика. Прием тендерных заявок продлится до апреля этого года», - сообщили журналистам на днях министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода.
По его словам, заинтересованность для участия в тендере проявили более 200 компаний, среди которых находятся ведущие мировые компании. К таким компаниям министр отнес французский концерн GE/Alstom, германский концерн Siemens, а также известные китайские компании.
Усмонзода отметил, что конверторная подстанция в Сангтуде, пропускной способностью 1300 МВТ, является очень важным и самым сложным компонентом проекта CASA-1000.
«Строительства конверторной подстанции подобной пропускной способности на такое расстояние (протяженность ЛЭП CASA-1000 составляет 1,2 тыс. км, - прим. «АП») в мировой практике нет. Поэтому, компания выбирается с особой осторожностью, чтобы впоследствии успешно справилась с возведением данного объекта», - сказал министр.
В январе этого года срок приема тендерных заявок был продлен до 27 апреля этого года. Объявленный в октябре прошлого года тендер первоначально планировалось подытожить в феврале этого года. «Это продление предоставит участникам больше времени на подготовку предложений и позволит большему числу компаний участвовать в тендере», - отмечалось тогда на сайте проекта CASA-1000.
В раках проекта будет также построена 477-километровая линия электропередачи 500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда. Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП.
На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн. В частности, порядка $801 млн. будет направлено на создание инфраструктуры по передаче электроэнергии. Еще $30 млн. планируется направить на поддержку реализации проекта.
Ориентировочный бюджет программы поддержки сообществ в рамках проекта составит $70 млн.
Кроме того, размер расходов, связанных с экологическими и социальными мерами, оценивается в $20 млн. Еще $145 млн. предполагается потратить на непредвиденные расходы. На оплату налогов и процентов во время строительства линии проектом предусматривается $104 млн.
Всемирный банк (в рамках Международной ассоциации развития) является основным финансистом проекта CASA-1000.
Проект CASA-1000 предполагает строительства линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.
Церемония официального запуска проекта прошла 12 мая этого года в городе Турсунзаде при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.
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