Подрядчик для строительства в рамках проекта CASA-1000 конверторной подстанции в Сангтуде выбирается с особой осмотрительностью. Причину такой осторожности в Минэнерго Таджикистана связывают с беспрецедентностью возводимого объекта.

«Объявлен тендер на выбор подрядчика. Прием тендерных заявок продлится до апреля этого года», - сообщили журналистам на днях министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода.

По его словам, заинтересованность для участия в тендере проявили более 200 компаний, среди которых находятся ведущие мировые компании. К таким компаниям министр отнес французский концерн GE/Alstom, германский концерн Siemens, а также известные китайские компании.

Усмонзода отметил, что конверторная подстанция в Сангтуде, пропускной способностью 1300 МВТ, является очень важным и самым сложным компонентом проекта CASA-1000.

«Строительства конверторной подстанции подобной пропускной способности на такое расстояние (протяженность ЛЭП CASA-1000 составляет 1,2 тыс. км, - прим. «АП») в мировой практике нет. Поэтому, компания выбирается с особой осторожностью, чтобы впоследствии успешно справилась с возведением данного объекта», - сказал министр.

В январе этого года срок приема тендерных заявок был продлен до 27 апреля этого года. Объявленный в октябре прошлого года тендер первоначально планировалось подытожить в феврале этого года. «Это продление предоставит участникам больше времени на подготовку предложений и позволит большему числу компаний участвовать в тендере», - отмечалось тогда на сайте проекта CASA-1000.

В раках проекта будет также построена 477-километровая линия электропередачи 500 кВ от подстанции Датка (Кыргызстан) до Худжанда. Кроме того, предполагается соединить Сангтуду, Кабул и Пешавар 750-километровой высоковольтной ЛЭП.

На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн. В частности, порядка $801 млн. будет направлено на создание инфраструктуры по передаче электроэнергии. Еще $30 млн. планируется направить на поддержку реализации проекта.

Ориентировочный бюджет программы поддержки сообществ в рамках проекта составит $70 млн.

Кроме того, размер расходов, связанных с экологическими и социальными мерами, оценивается в $20 млн. Еще $145 млн. предполагается потратить на непредвиденные расходы. На оплату налогов и процентов во время строительства линии проектом предусматривается $104 млн.

Всемирный банк (в рамках Международной ассоциации развития) является основным финансистом проекта CASA-1000.

Проект CASA-1000 предполагает строительства линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

Церемония официального запуска проекта прошла 12 мая этого года в городе Турсунзаде при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.