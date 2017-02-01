Китай за последние десятилетия принес в нашу жизнь буквально все: предметы быта, игрушки, мебель, различные электронные устройства, продукты питания и даже… ядерный реактор. Объем торгового оборота Таджикистана и Китая за последний год вырос на 32%. Мы решили походить по рынкам и выяснить, что же мы завозим из Поднебесной?
Оказалось, почти все.
Сплошная «подделка»
Свой эксперимент мы решили провести в первых торговых рядах рынка «Корвон».
Вокруг, на витринах и на полу, сплошь и рядом лежит тысяча различных женских украшений, которые «радуют глаз» своим блеском.
- Мне бы что-то некитайского производства, - прошу у миловидной продавщицы.
- У нас все – китайское, но очень хорошего качества, и даже подделки, вот посмотрите на эту, - показывает она на витрину. - Вот эти комплекты свадебных украшений, которые в Дубае и Индии продают по 100 долларов, у нас стоят по 130-150 сомони.
Следующий ряд – канцелярские товары. Тут есть продукция российского производства, но основной товар все же из Китая. Вот, например, акварельные краски и пластилин, они, хоть и уступают по качеству российскому товару, но явно выигрывают в цене – 6-8 сомони.
А вот лоток с мобильными телефонами.
- Китайские? – спрашиваю у продавца.
- А что здесь некитайское? - обижается он, и, увидев, что я пытаюсь снять на мобильник витрину, улыбается: - Спорим, даже ваш «Самсунг» - китайской сборки.
- Нет, это – южнокорейский оригинал. Я покупала его с гарантией в Дубае, - важно заявляю я, но на всякий случай отхожу, чтобы не было соблазна проверить.
Таджикский патриотизм «made in China»
Интересно отметить, что вся мусульманская атрибутика: четки, молитвенные коврики, настенные картины с сурами из священного Корана – все изготовлено китайскими производителями. И будущие хаджи, перед тем как уехать в паломничество, закупают здесь в большом количестве сувениры, которые после возвращения дарят всем своим многочисленным родственникам, без зазрения совести указывая, что они приобретены в святых местах. По крайней мере так утверждают местные продавцы.
Впрочем, по их словам, и в самой Мекке продается такая же китайская продукция.
А еще китайцы делают наши сувениры. Магнитики с изображением туристических мест и исторических памятников Таджикистана по 4 сомони за штуку, картинки с надписями «3000-летие Гиссара», «Таджикистан», «Таджикистан. Куляб» и т.п.
Спрос рождает предложение. Больше всего магнитиков - на тему «Таджикистан. Дангара»…
По словам продавца, такие магнитики пользуются спросом не у иностранцев - последние сюда редко заглядывают, - а у местных покупателей.
Также здесь можно увидеть коробочки и бумажные подарочные пакеты различных размеров с изображением флага Таджикистана, и снова «made in China».
«Китай, заказанный Турцией»
Всем известно, что в мире ширпотреба есть «хороший» и «плохой» Китай. Главное, чтобы был спрос. Ведь китайцы могут не только подделывать и воровать чужие идеи, но и изготавливать продукцию хорошего качества. Просто не всякий отечественный покупатель готов осознать это, и поэтому бизнесменам приходится обращаться к различным ухищрениям. Взять, например, мужские куртки. Увидев в одном из магазинов одну такую, я поинтересовалась у продавца, «откуда она родом»? «Турция!» - сразу выпалил он, а потом, посмотрев, что я внимательно изучаю лейбл изделия - «Corbona», добавил: «Китай, заказанный Турцией».
Цена у изделия вполне приемлемая - 380 сомони, и качество неплохое. Тем более если прогуглить фирму Corbona, то мы узнаем, что это товар чисто китайский и изделия этого тренда охотно носят на всем «эсэнгэшном» пространстве.
Заинтриговали в мужских рядах брюки известного бренда Polo Ralph Lauren за 120 сомони… Сам продавец признал, что товар китайский. Вот это настоящая подделка. Где это видано, чтобы брендовая вещь стоила так дешево?
И даже на китайские фирменные изделия есть свои китайские подделки. Продавец кроссовок, изготовленных в Гуанчжоу, уверяет, что они - фирменные и стоят 220 сомони, а «точно такие же, но из Бишкека, можно взять за 150».
Кстати, самую ходовую национальную обувь - галоши тоже производят в Китае.
Даешь волос – получаешь реактор
Китай «засел» в сердцах и кошельках таджикистанцев прочно и надолго. Судя по данным Агентства по статистике, за 2015 год мы импортировали из Китая 754 наименования изделий, а туда отправили порядка 46 наименований. Данных за 2016 год пока нет, но, думается нам, они не сильно отличаются, если только в сторону увеличения импорта.
Интересно, что оттуда к нам идут продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые и минеральные продукты, продукция химической промышленности, пластмассы и изделия из них. А также кожевенное сырье и кожа, древесина и изделия из нее, текстильные материалы и изделия, обувь и головные уборы, изделия из камня или аналогичных материалов, недрагоценные металлы и изделия из них. И далее всё: машины, оборудование и запчасти к ним, средства наземного, воздушного и водного транспорта, приборы и оптические аппараты, часы, различные промышленные товары, произведения искусства (!) и прочие товары и изделия.
Среди громадного списка товаров, завезенных в Таджикистан, можно увидеть, например, кровь, в том числе кровь животных, для медицинских целей, остаточные продукты химической и смежных отраслей промышленности, макулатуру и отходы, части летательных аппаратов и даже… ядерный реактор.
Ну а что же мы отправляем китайскому соседу? Как вам необработанный человеческий волос? Или продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу? И даже… шоколад.
Конечно, самый большой объем нашего импорта составляют различные виды руды, не забываем про СП «Зарафшон» и другие СП в сфере горнорудной промышленности. Не менее значимый объем составляют отечественные шкуры – крупного рогатого скота, овец и даже ягнят. И, что интересно, телефонные и телеграфные аппараты. Явно б/у, советского производства, ведь своего такого у нас нет.
В 2016 году, согласно статистическим данным, внешнеторговый оборот между Таджикистаном и КНР составил 885 млн 114 тысяч долларов, из которых таджикистанский экспорт составил $44 млн 45 тысяч, а импорт – $841 млн 69 тысяч.
По сравнению с 2015 годом торговля с Китаем выросла на 32%!
Сами с усами!
Китайские производители завалили страну своей продукцией. Конечно, их экономика интенсивно развивается, и страна все больше интегрируется в мировое сообщество, занимая 6-е место в мире по объему производства. Но вместе с тем это грозит разрушить наше пусть небольшое, но развивающееся производство.
Вот скажите, зачем завозить в Таджикистан картофель, свежие томаты, лук, яблоки и груши, если все это мы сами умеем производить? Или взять ту же баранину и мясо домашней птицы, подсолнечное масло и макароны. И даже туалетную бумагу.
Зачем мы отдаем свой рынок? Тем более не факт, что некоторые дешевые пищевые продукты из Китая, не содержат пестициды, канцерогены, пластик.
Вопрос-то в чем? В том, чтобы дать отечественному производителю как можно больше возможностей для развития бизнеса, вместо того чтобы питать чужую экономику.
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