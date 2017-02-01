Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения — «Счастья луч» (Bagt nury), сообщает Хроника Туркменистана.

Выступление произошло на встрече со строителями газохимического комплекса, который президент посетил во время своей предвыборной кампании. Сначала песню спел один из сотрудников, после чего глава республики взял гитару и представил свою композицию.

«Сюрпризом для участников встречи стало сообщение главы государства о том, что он в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня приготовил несколько новых песен», - сообщили госинформагентства.

Выборы президента Туркменистана пройдут 12 февраля 2017 года.