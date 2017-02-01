Автомобильное движение на трассе Душанбе - Худжанд после схода снежных лавин уже восстановлено, но дорога пустует, так как сохраняется опасность повторения снежных обвалов.
Накануне трагедии специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне предупреждали об опасности, просили автомобилистов воздержаться от поездок, однако далеко не все прислушались к этим рекомендациям. В итоге, когда специальный отряд КЧС приехал на место происшествия, спасателям пришлось эвакуировать сотни людей из автомобилей, попавших под снежные завалы.
Сейчас вероятность схода снежных лавин все еще сохраняется, но спасатели продолжают извлекать из-под снега оставшиеся легковые и грузовые автомобили; людей в них уже нет.
Под лавинами погибли восемь человек, один пропал без вести, его поиски продолжаются.
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