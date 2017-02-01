В прошлом материале мы говорили о том, как начать копить деньги. Сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы расскажем о том, как правильно получить кредит

Очень важно помнить правило, которое поможет вам избежать многих проблем, если вы решили получить кредит, – Главное не просто получить кредит, а получить кредит правильно.

Определите необходимость получения кредита

Прежде всего, ответьте себе на вопрос: действительно ли Вам нужен кредит? Если ответ положительный, тогда не будет лишним посоветоваться со своими близкими и получить их согласие.

Произведите свои расчеты и определите нужную вам сумму кредита. А также, узнайте условия по сумме кредита, которую вы хотите получить, в разных банках и сравните их. Важно обратить внимание на размер процентной ставки, другие платежи, а также штрафные санкции за несвоевременные платежи.

После того, как вы выяснили все условия, сравнили их и выбрали подходящий Банк, вам необходимо очень внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора и его приложениями.

Запомните! Нельзя подписывать договор пока вы его полностью не прочитали, и у вас не осталось по нему вопросов!

К сожалению, очень часто люди не читают, либо не полностью знакомятся с условиями кредитных договоров и подписывают их. Это может привести к недоразумениям в будущем, так как после подписания договора отношения Банка и клиента (по полученному кредиту) строятся на основе кредитного договора.

Важно помнить, что после подписания кредитного договора, вы имеете право отказаться от получения кредита, только в случае, если вы не получили деньги в кассе (либо на банковский счет).

После того, как вы получили кредит, вам необходимо строго придерживаться простых правил, которые помогут вам решить ваши вопросы.

Во-первых, производите платежи в срок. Нельзя опаздывать и задерживать платежи по кредиту. Это приведет к штрафным санкциям и ухудшению вашей кредитной истории.

Во-вторых, производите платежи в кассу Банка и храните квитанции.

В-третьих, в случае возникновения вопросов, либо спорных ситуаций, необходимо, письменно обращаться в Банк для решения вашего вопроса.

Важно помнить!

1. Нельзя получать кредит для другого человека.

2. Нельзя передавать кредит (его часть) другим людям.

3. Нельзя использовать кредит не для тех целей, которые вы указали при получении кредита.

4. Нельзя обманывать и предоставлять неправильную информацию сотрудникам банка о себе и своем бизнесе.

Соблюдение вышеуказанных правил поможет вам правильно подобрать и получить кредит. Избежать недоразумений при сотрудничестве с банком, а также сократить риск попадания в сложные ситуации из-за неправильного получения кредита.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.