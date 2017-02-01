Правительство Таджикистана приняло постановление о размере и порядке расходования средств государственного социального страхования на санаторно-курортное лечение, организацию отдыха работников и членов их семей, а также оздоровительно-профилактические мероприятия, сообщается на сайте госагентства «Ховар».

В соответствии с постановлением, Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, предприятия, учреждения и организации, независимо от их форм собственности, должны возвратить в течение месяца на счёт Агентства социального страхования и пенсий неиспользованные по состоянию на 1 января текущего года остаточные средства государственного социального страхования. Размер социального страхования, направленного на санаторно-курортное лечение, отдых работников и членов их семей, а также оздоровительно-профилактические мероприятия, составляет 1,4% , на сумму свыше стоимости одной путёвки в санаториях, курортах и домах отдыха внутри республики.

Размер и порядок расходования средств государственного социального страхования на санаторно-курортное лечение, организацию отдыха работников и членов их семей, а также оздоровительно-профилактические мероприятия утверждён постановлением Правительства Республики Таджикистан.

Контроль за использованием средств государственного социального страхования на санаторно-курортное лечение и другие оздоровительно-профилактические мероприятия для работников и членов их семей на предприятиях будет осуществляться уполномоченным государственным органом по социальному страхованию и другими государственными органами, уполномоченными законодательством Республики Таджикистан.

Настоящее Постановление введено в действие с 1 января 2017 года.