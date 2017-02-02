Свыше 20 бывших членов запрещенной в прошлом году Партии исламского возрождения Таджикистана подали заявление на вступление в ряды Народной демократической партии, председателем которой является президент страны.

«Заявления всех бывших членов ПИВТ изучаются в районных и городских организациях НДПТ на местах», - сообщил пресс-секретарь Народной демократической партии Усмон Солех.

Представитель партии отметил, что в конце прошлого года в ряды НДПТ был принят бывший руководитель ячейки ПИВТ в Восейском районе 53-летний Абдуфаттох Абдухоликов, который вышел из ПИВТ в августе 2015 года, за месяц до вооруженного мятежа.

Напомним, тогда в организации попытки государственного переворота власти страны обвинили руководство ПИВТ. Партия была запрещена, практически весь ее высший политсовет был приговорен к длительным срокам наказания, несколько человек к пожизненному сроку.

«Все изъявившие желание пополнить ряды нашей партии бывшие последователи ПИВТ отмечают, что их обманули, ислам как религия не нуждается в политической партии, в рядах нашей партии они намерены служить во благо развития Таджикистана, мира и стабильности на нашей земле», заключил Солех.

Напомним, образованная в 1994 году НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.